«Метрострою» разрешат доделывать станции Фрунзенского радиуса на следующей неделе

Список сотрудников ОАО «Метрострой», допущенных до работ по достройке станций Фрунзенского радиуса («Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары») будет утвержден в ближайший понедельник или вторник. Об этом вечером в пятницу, 6 сентября, сообщила «Фонтанка.ру».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что ГУП «Петербургский метрополитен» ограничило доступ на станции Фрунзенского радиуса для сотрудников «Метростроя» и Смольного — теперь они не могут попасть на объекты без специального разрешения метрополитена. В ОАО «Метрострой», в свою очередь, назвали это «рабочим процессом», уточнив, что пока сотрудники компании занимаются в стройгородках «своими делами».

Напомним, в четверг, 5 сентября, врио губернатора Петербурга Александр Беглов принял решение не открывать станции Фрунзенского радиуса для пассажиров, сославшись на возможность возникновения «внештатных ситуаций». На вопрос: когда именно они будут открыты, он ответить затруднился, подчеркнув лишь, что это произойдет в сентябре.