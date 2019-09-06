«Петербургский метрополитен» ограничил «Метрострою» и Смольному доступ на станции Фрунзенского радиуса

ГУП «Петербургский метрополитен» ограничил доступ на станции Фрунзенского радиуса («Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары») для сотрудников ОАО «Метрострой» и администрации Петербурга — теперь они не могут попасть на объекты без специального разрешения метрополитена, сообщает «Фонтанка.ру».

Издание ссылается на Telegram-канал Tiograf, при этом в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга и «Метрострое» данную информацию подтвердили, а в компании сложившуюся ситуацию назвали «рабочим процессом». Tiograf также подчеркивает, что в настоящий момент все работы на станциях, в том числе по устранению выявленных метрополитеном замечаний, фактически остановлены. Авторов канала по этому поводу беспокоит вопрос сохранности оборудования, которое не успели оформить юридически и передать в имущество города для последующей передачи ГУПу.

Напомним, в четверг, 5 сентября, врио губернатора Петербурга Александр Беглов принял решение не открывать станции Фрунзенского радиуса для пассажиров, сославшись на возможность возникновения «внештатных ситуаций». На вопрос: когда именно они будут открыты, он ответить затруднился, подчеркнув лишь, что это произойдет в сентябре.