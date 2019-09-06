Бывший глава Starbucks не будет участвовать в президентских выборах США

Бывший главный исполнительный директор кофейной сети Starbucks Говард Шульц решил не участвовать в выборах президента США в 2020 году. О желании баллотироваться в качестве независимого кандидата он заявил в январе.

По словам господина Шульца, сейчас в политике преобладают крайние точки зрения, которые часто сопровождаются агрессией, препятствующей вдумчивым дискуссиям. Кроме того, он не увидел готовности общества поддержать независимого кандидата, поскольку это может привести к переизбранию «опасного» действующего президента Дональда Трампа.

«Есть серьезная обеспокоенность тем, что еще четыре года администрации Трампа представляют большую угрозу для нашей демократии, чем еще четыре года политической дисфункции. Я согласен с этим, но я также считаю, что крайне левые идеи, которые выдвигаются рядом демократов, еще больше могу оттолкнуть избирателей, которые считают, что эти идеи могут принести больше экономического вреда, чем пользы»,— отмечается в заявлении, опубликованном на сайте Говарда Шульца.

Миллиардер сообщил, что средства, которые он планировал потратить на избирательную кампанию, он будет инвестировать в людей, организации и идеи.

О том, кто из демократов может составить нынешнему президенту США конкуренцию на выборах, читайте в материале “Ъ” «Кого боится Дональд Трамп?».