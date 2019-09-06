Минэкономики ожидает инфляцию в России по итогам 2019 года на уровне 3,6–3,8%

Минэкономики России ожидает инфляцию по итогам года на уровне 3,6–3,8% в докладе «Картина инфляции. Сентябрь 2019 года». Кроме того, министерство прогнозирует нулевой прирост потребительских цен в помесячном выражении, что соответствует годовым темпам роста в 4,1%. «Дезинфляционный тренд в ближайшие кварталы сохранится на фоне замедления потребительского кредитования при слабой динамике ипотечного и корпоративного кредита»,— сообщается в докладе.

По данным МЭР, в августе годовая инфляция продолжила замедляться — до 4,31% после 4,58% месяцем ранее. Основной вклад в замедление инфляции внесло сезонное удешевление плодоовощной продукции, однако годовые темпы продовольственной инфляции сохраняются на повышенных уровнях. «К концу года ожидается нормализация темпов роста цен на продовольственные товары до 3,7% по мере выхода из базы расчета разовых факторов, оказывавших повышательное давление на инфляцию в данном сегменте в конце 2018 года»,— подчеркивается в докладе.

Ранее глава Минэкономики Максим Орешкин прогнозировал к концу 2019 года инфляцию 3,8% (вместо 4,3%), в 2020 году — 3,0% (вместо 3,8%), в 2021–2024 годах — 4%.

О снижении инфляционных ожиданий граждан — в материале “Ъ” «Домохозяйства верят в себя и не верят в экономику».