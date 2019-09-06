Путин выразил соболезнования в связи со смертью Роберта Мугабе

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования действующему президенту Зимбабве Эммерсону Мнангагве в связи со смертью экс-главы государства Роберта Мугабе.

В опубликованной на сайте Кремля телеграмме говорится, что «с именем Роберта Мугабе связаны многие важные события в современной истории Зимбабве». «Он внес большой личный вклад в борьбу за независимость вашей страны, в построение институтов зимбабвийской государственности»,— написал Владимир Путин. В России, по его словам, господина Мугабе «будут помнить как последовательного сторонника развития дружественных отношений между нашими странами, многое сделавшего для укрепления взаимовыгодного двустороннего сотрудничества».

Как пишет «Интерфакс», соболезнования также выразили президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Танзании Джон Магуфули, президент Кении Ухуру Кеньятта. МИД КНР отдало дань уважения Роберту Мугабе, отметив, что он «решительно защищал суверенитет своей страны», а также продвигал и развивал отношения Зимбабве и Китая. Посольство США в Хараре (столица Зимбабве) в Twitter также соболезнует родным господина Мугабе и народу Зимбабве.

Роберт Мугабе умер в возрасте 95 лет после болезни. Господин Мугабе управлял страной в течение трех десятилетий. Он был отстранен от власти в результате военного переворота в ноябре 2017 года и помещен под домашний арест. Правящая партия «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт» выдвинула на президентский пост Эммерсона Мнангагву. В июле в стране прошли выборы, на которых он получил 50,8% голосов.

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