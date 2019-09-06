Пентагон назвал страны, угрожающие космическому потенциалу США

Председатель Комитета начальников штабов американской армии генерал Джозеф Данфорд заявил, что Россия представляет реальную угрозу для развернутых в космосе сил США. «В 1990-е годы, когда мы развернули значительные силы в космосе, мы исходили из того, чтобы у нас не будет соперников в космосе. Сегодня в космосе развернулось соперничество»,— сказал он на неправительственном Совете по международным отношениям (трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN).

Сейчас, помимо России, достаточный потенциал имеют Китай, КНДР и Иран, уточнил господин Данфорд. «Существует реальнейшая угроза для развернутых в космосе средств США. В связи с этим имеется реальнейшая угроза для наших коммерческих и военных интересов, которые зависят от космоса и неразрывно связаны с ним»,— добавил он.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал космос следующей областью военных действий. В августе заработало американское Командование космическими силами, которое будет защищать интересы страны в космосе, а также отслеживать космический мусор. США также планируют заняться разработкой ядерных систем для исследования космического пространства.

В июне 2019 года страны-члены НАТО приняли первое в своей истории рамочное соглашение по космической стратегии. Москва официально выступает против гонки вооружений в космосе и с 2008 года предлагает начать разработку на уровне ООН обязывающего документа о запрете вывода вооружений в околоземное пространство.

Подробности — в публикации “Ъ” «Космос принят в альянс НАТО».