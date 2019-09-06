Иран пообещал продолжить диалог по ядерной сделке с поддерживающими ее странами

Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад заявил о готовности Тегерана продолжать диалог со странами, придерживающимися ядерной сделки. Об этом говорится в письме министра, отправленном главе европейской дипломатии Федерике Могерини. Содержание послания раскрыл официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

«Иран, стремясь показать добрые намерения, готов к диалогу на всех уровнях с оставшимися в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) сторонами»,— рассказал представитель МИДа журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Свое решение перейти к третьему этапу сокращения обязательств по ядерной сделке власти Ирана объяснили санкциями США, а также неспособностью трех стран Европы (Великобритании, Германии и Франции) выполнить взятые в рамках СВПД обязательства.

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Иран и шесть мировых держав подписали СВПД в 2015 году. В рамках соглашения с Ирана сняли санкции, в обмен на это он должен был отказаться от ядерной программы. В мае 2018-го США вышли из сделки и ввели против Ирана санкции, которые с тех пор несколько раз ужесточались.

8 мая 2019-го Иран объявил о приостановке части обязательств по ядерной сделке. 7 июля Тегеран перешел ко второму этапу: начал обогащать уран выше 3,67%, что превышает отметку, оговоренную в СВПД. 4 сентября Вашингтон сноварасширил санкции против Ирана, включив в черный список 9 физлиц, 16 компаний и 6 нефтяных танкеров. Сегодня, 6 сентября, Иран приступит к реализации третьего этапа сокращения обязательств по ядерной сделке.

Подробности — в материале “Ъ” «Тегеран меняет уран на нефть».