Посольство России потребовало от США отозвать запрос на выдачу сотрудника «дочки» «Ростеха»

Сотрудники посольства РФ в Вашингтоне посетили американский Госдеп в связи с задержанием в Италии по запросу США директора по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в «Ростех») Александра Коршунова. Он обвиняется в сговоре и попытке кражи коммерческой тайны у американской авиационной компании, ему грозит 10 лет лишения свободы.

Российское посольство назвало действия властей США неправомерными и выразило протест. «Потребовали объяснений причин его задержания и незамедлительного отзыва запроса на экстрадицию нашего соотечественника»,— говорится в сообщении диппредставительства на странице в Facebook.

В посольстве РФ считают, что «подобная порочная практика властей США по развязанной ими охоте на российских граждан по всему миру недопустима». «Она идет вразрез с нормами международного права, а также ведет к дальнейшей деградации и непредсказуемости российско-американских отношений»,— добавили в диппредставительстве.

57-летнего господина Коршунова задержали 3 сентября по прилете из Москвы в Неаполь. Ему был предъявлен международный ордер, выданный США. Топ-менеджер обвиняется в хищении интеллектуальной собственности и документов компании General Electric, которые якобы планировалось использовать в интересах российской программы ПД-14.

Подробности задержания — в материале “Ъ” «США нашли россиянина в Италии».