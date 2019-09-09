Под дамокловым ковшом

№ 30 Что общего в конфликтах властей с градозащитниками Вологды, Барнаула, Боровска и Королева

Фото: Движение "Река объединяет"

Не навреди!

Хочу поделиться своим впечатлением после прочтения статьи, в которой сказано: «Вологжане митинговали за реку Вологду, которую городская власть при поддержке областной уже второй год закатывает в бетонные берега, местами — вероятно, для пущей красоты — покрытые булыжником». Проект реконструкции набережной в Вологде начал свою реализацию в 2011 году. Порядок финансирования определяется в нескольких федеральных программах, на что есть все документы. Затем работы по берегоукреплению были утверждены в 2013 году по линии Министерства водных ресурсов. Это изначально — укрепление берегов, а не благоустройство. Второй этап, который сейчас заканчивается, начался в 2017 году.

Градозащитные выступления начались ровно за год до региональных выборов. В них принимали участие люди из Москвы, Казани, Санкт-Петербурга, и даже из Испании приезжал архитектор, ранее именовавшийся вологжанином. Да, приезжали эксперты, но мы прекрасно все понимаем, что на любого эксперта найдется его коллега с противоположным мнением. И поиски истины в таких спорах могут завести в тупик.

О какой любви к городу можно говорить, если требования остановить работы сейчас, когда осталось 10 процентов до завершения, приведут не только к серьезным испытаниям для бюджета города, но и к обезображиванию берега! Где все эти борцы были тогда, когда можно было внести исправления и изменения?

И если уж продолжать тему медицины, наверное, неслучайно упомянутой автором в начале статьи, то журналист, сродни хирургу, должен свято помнить заповедь — не навреди!

М.В. Денисова, депутат Законодательного собрания Вологодской области

Орда златоглавая

№ 30 Что это было: иго или передовая цивилизация?

Фото: Fine Art Images / Heritage Images / Getty Images

Монголы — не татары

Поэтическое определение автор позаимствовал у Белокаменной и действительно златоглавой Москвы. Что касается Орды, то купола ее мечетей и мавзолеев всегда были покрыты голубыми изразцами, напоминавшими бывшим язычникам монголам их верховное божество — «вечное голубое небо».

Сам юбилей — 750-летие Золотой Орды, — с размахом отмеченный в Казани, является надуманной датой, занижающей и обрубающей начало ее истории. Эту дату можно рассматривать лишь как распад монгольской империи, произошедший после перенесения Кааном Хубилаем столицы из монгольского Каракорума в китайский Пекин. Тогда же и правящая династия получила новое чисто китайское наименование — Юань. Монгольская аристократия фактически отказалась от своей родины.

Таким превращением монгольской династии Чингизидов в китайскую Юань решил воспользоваться в 60-е годы прошлого века Мао Цзэдун. Великий кормчий приказал издать карту китайской империи Юань, занимавшей огромное пространство от Пекина до побережья Черного моря. При этом все монгольские завоевания были объявлены прогрессивными, поскольку они стирали границы между государствами и народами, создавая мировое экономическое и политическое единство. В наше время на форуме в Казани идеи Великого кормчего освежил сотрудник Эрмитажа М.Г. Крамаровский, назвав их примером древней глобализации.

Со времени основания Золотой Орды в 1243 г. до полного ее краха в конце ХV века государство беспрерывно находилось в нескончаемых войнах. Мирный период его жизни был лишь при правлении хана Бату (1243–1255 гг.) О какой «развитой цивилизации» можно говорить, если в бескрайних степях на протяжении всего XIII века существовали лишь два города — Сарай и Укек. А само государство в это время находилось на грани раскола из-за центробежной политики временщика Ногая. Расцвет городской жизни в Золотой Орде наступил лишь после принятия ислама в XIV веке. В степях возникло около сотни городов, но возводили их не монголы-завоеватели, а ремесленники из Египта, Ирана и Передней Азии, причем руками десятков тысяч пленных, пригнанных из русских княжеств. Но, к сожалению, все эти города просуществовали меньше 100 лет и были уничтожены практически одновременно Тимуром в 1395–1396 гг.

Известный исследователь Золотой Орды профессор Г.А. Федоров-Давыдов с полным основанием назвал города Золотой Орды «пустоцветами», не оставившими после себя никаких плодов настоящей цивилизации. Единственным исключением можно считать Казань, которая возродилась при совершенно особых обстоятельствах. Летом 1445 г. рать великого князя Московского Василия Васильевича была разгромлена под Суздалем, и сам князь оказался в плену у казанского хана Улуг Мухаммеда и его сына Мамутека. В результате московский князь вынужден был отдать в качестве своего выкупа всю княжескую казну, вывезенную на нескольких телегах из Кремля в Казань. Именно с этого события начинается отсчет истории Казанского ханства, экономическим фундаментом которого стали огромные московские средства, пошедшие не только на возвышение и укрепление самой Казани, но и всего ханства в целом.

Наконец, удивителен вывод эксперта журнала, который заявил: «не будь татаро-монгольского ига, возможно, не было бы единой России». Как раз наоборот — не будь ордынского ига, Древнерусское государство было бы единым, не разделенным на Украину, Белоруссию и Русь.

В заключение следует отметить, что давно нужно отказаться от придуманного в начале XIX века учителем географии петербургской гимназии устрашающего этнотермина «монголо-татары». Вопрос этот подробно рассмотрен в вышедшей в прошлом году монографии «Монгольское иго на Руси».

В.Л. Егоров, доктор исторических наук

Ученики он-лайн

№ 33 Виртуальное образование идет на смену обычной школе?

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Виртуальное — реально

Интернет-образование может стать реальностью, ведь есть высшее заочное обучение. Надо только научиться детям разъяснять информацию доступно и интересно, а это, по сути, связано с созданием видеофильмов. Реальная, а не виртуальная школа просто более дисциплинирует.

Патриот России

Учебник не ответит

Эдак и в древние времена можно было обучаться: выдал учебники и учебные планы — учи. Вся разница только в том, что учебный материал теперь в мониторе, а не в бумажной книжке. Но очное образование — это в первую очередь интерактив и обмен мнениями. А учебник на вопросы не ответит, неправильно понятое не обнаружит и не поправит.

alexha

Учат в школе

Раньше детсады, а затем и школы выполняли если не ведущую, то как минимум цементирующую роль в процессе социализации, воспитания, взросления ребенка. Современному российскому государству это уже не под силу, но оно не может открыто признать этот факт и протереть очки родителям, ожидания которых от системы образования сформированы их собственным советским или постсоветским прошлым. Теперь каждый сам за себя, растет потерянное поколение — в образовательном плане.

VD

Письма читала Наталья Радулова