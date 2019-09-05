Конгрессмены США призвали Трампа ввести санкции против России из-за московских митингов

Председатель комитета Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам Элиот Энгел (Нью-Йорк) и конгрессмен-республиканец Майкл Маккол (Техас) призвали президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении России за «нарушения прав человека» во время несанкционированных митингов в Москве и Санкт-Петербурге. В распространенном совместном заявлении конгрессменов говорится, что действия российских властей на акциях идут вразрез с обязательствами в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

«За последние несколько недель десятки тысяч россиян проводили мирные демонстрации на улицах Москвы с целью выразить свою поддержку свободным и справедливым выборам и демократическим реформам. Многие из этих <...> людей были запуганы, избиты, арестованы или заключены в тюрьму»,— заявили конгрессмены (цитата по ТАСС). Они призвали президента и администрацию США использовать свои полномочия в соответствии с «актом Магнитского» и ввести адресные санкции в отношении лиц, несущих ответственность за эти грубые нарушения прав человека в России. « Мы намерены тесно сотрудничать с администрацией с целью привлечь к ответственности виновных лиц»,— отметили господа Энгел и Маккол.

По «акту Магнитского» США вносят в санкционный список иностранных физических лиц и организации, которые, по мнению Вашингтона, причастны к нарушению прав человека и коррупции.

С середины июля в Москве проходят акции протеста за допуск незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму. В ходе акций, не согласованных с мэрией города, были задержаны в общей сложности более 2 тыс. человек. В суды было направлено около 200 административных дел. После акции 27 июля было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, фигурантами по которому стали более десяти человек. Несколько фигурантов уже получили реальные сроки.

О судах над участниками протестных акций читайте в публикации “Ъ” «В особом беспорядке».

О последнем прошедшем в Москве протесте читайте в материале “Ъ” «“Какая многоликая страна у нас”».