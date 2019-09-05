ВТБ подождет роста акций «РусГидро»

ВТБ улучшил для «РусГидро» условия форвардного контракта по покупке акций компании на 55 млрд руб., средства от которой были направлены на погашение кредитов дальневосточных активов генкомпании. Банк купил бумаги энергокомпании в 2017 году с тем, чтобы впоследствии продать пакет стратегическому инвестору. На фоне снижения стоимости бумаг и отсутствия инвестора срок действия контракта продлен до 2025 года, банк согласился также снизить свою маржу по сделке до 1%. Аналитики считают, что привлекательность бумаг «РусГидро» вырастет к 2025 году, что позволит обеим сторонам сделки выйти из нее без убытка.

«РусГидро» и ВТБ пересмотрели условия форвардного контракта, заключенного в 2017 году для рефинансирования долга дальневосточных активов «РусГидро». Срок действия форварда продлен на три года, до мая 2025 года, форвардная ставка снижена на 0,5 п. п., до 1% годовых. Стороны подписали соответствующее соглашение 5 сентября на Восточном экономическом форуме.

По условиям форвардного контракта ВТБ купил акции компании на 55 млрд руб. (1 руб. за 1 акцию, из них 40 млрд акций составила допэмиссия «РусГидро», 15 млрд штук — казначейский пакет) и в обмен получил 13% «РусГидро».

Форвардная ставка состояла из ключевой ставки ЦБ и еще 1,5 п. п. маржи ВТБ. Срок действия форварда должен был составить пять лет, по его истечении пакет надо продать стратегическому инвестору (возможность пут-опциона у «РусГидро» отсутствует), при этом если цена продажи будет выше номинала форварда, то разница выплачивается «РусГидро», если ниже — ВТБ. 5 сентября бумага «РусГидро» на Московской бирже стоила 0,557 руб., это на 40% ниже, чем при заключении сделки в 2017 году.

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До сих пор «РусГидро» не называла конкретных претендентов на пакет ВТБ и закладывала весьма оптимистичные планы по росту стоимости бумаги на 0,77 руб. к 2021 году. В марте глава ВТБ Андрей Костин говорил журналистам, что банк «присматривается к этой теме (поиску инвестора.— “Ъ”)», но навскидку он «не сказал бы, что есть готовый инвестор». При продлении форвардного контракта ВТБ и «РусГидро» также договорились о совместной работе над повышением стоимости бумаги.

Владимир Скляр из «ВТБ Капитал» отмечает, что «РусГидро» в ближайшие два года заменит экономически необоснованные инвестиции в строительство новых ТЭЦ на Дальнем Востоке на проекты модернизации старых ТЭС с гарантированным возвратом инвестиций. На горизонте до 2024–2025 годов, по мнению аналитика, «РусГидро» уменьшит инвестиции и долговую нагрузку, нарастит прибыль и дивиденды. «С этой точки зрения привлекательность акций компании к 2025 году будет существенно выше, и реализация пакета ВТБ без убытка будет намного более реалистичной задачей»,— считает господин Скляр.

Татьяна Дятел, Владивосток