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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

ВТБ подождет роста акций «РусГидро»

Банк продлил срок форвардного контракта с компанией до 2025 года

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ВТБ улучшил для «РусГидро» условия форвардного контракта по покупке акций компании на 55 млрд руб., средства от которой были направлены на погашение кредитов дальневосточных активов генкомпании. Банк купил бумаги энергокомпании в 2017 году с тем, чтобы впоследствии продать пакет стратегическому инвестору. На фоне снижения стоимости бумаг и отсутствия инвестора срок действия контракта продлен до 2025 года, банк согласился также снизить свою маржу по сделке до 1%. Аналитики считают, что привлекательность бумаг «РусГидро» вырастет к 2025 году, что позволит обеим сторонам сделки выйти из нее без убытка.


«РусГидро» и ВТБ пересмотрели условия форвардного контракта, заключенного в 2017 году для рефинансирования долга дальневосточных активов «РусГидро». Срок действия форварда продлен на три года, до мая 2025 года, форвардная ставка снижена на 0,5 п. п., до 1% годовых. Стороны подписали соответствующее соглашение 5 сентября на Восточном экономическом форуме.

По условиям форвардного контракта ВТБ купил акции компании на 55 млрд руб. (1 руб. за 1 акцию, из них 40 млрд акций составила допэмиссия «РусГидро», 15 млрд штук — казначейский пакет) и в обмен получил 13% «РусГидро».

Форвардная ставка состояла из ключевой ставки ЦБ и еще 1,5 п. п. маржи ВТБ. Срок действия форварда должен был составить пять лет, по его истечении пакет надо продать стратегическому инвестору (возможность пут-опциона у «РусГидро» отсутствует), при этом если цена продажи будет выше номинала форварда, то разница выплачивается «РусГидро», если ниже — ВТБ. 5 сентября бумага «РусГидро» на Московской бирже стоила 0,557 руб., это на 40% ниже, чем при заключении сделки в 2017 году.

До сих пор «РусГидро» не называла конкретных претендентов на пакет ВТБ и закладывала весьма оптимистичные планы по росту стоимости бумаги на 0,77 руб. к 2021 году. В марте глава ВТБ Андрей Костин говорил журналистам, что банк «присматривается к этой теме (поиску инвестора.— “Ъ”)», но навскидку он «не сказал бы, что есть готовый инвестор». При продлении форвардного контракта ВТБ и «РусГидро» также договорились о совместной работе над повышением стоимости бумаги.

Владимир Скляр из «ВТБ Капитал» отмечает, что «РусГидро» в ближайшие два года заменит экономически необоснованные инвестиции в строительство новых ТЭЦ на Дальнем Востоке на проекты модернизации старых ТЭС с гарантированным возвратом инвестиций. На горизонте до 2024–2025 годов, по мнению аналитика, «РусГидро» уменьшит инвестиции и долговую нагрузку, нарастит прибыль и дивиденды. «С этой точки зрения привлекательность акций компании к 2025 году будет существенно выше, и реализация пакета ВТБ без убытка будет намного более реалистичной задачей»,— считает господин Скляр.

Татьяна Дятел, Владивосток


Активы «РусГидро» оценены в 19 млрд рублей для сделки со структурами Андрея Мельниченко

“Ъ” стали известны подробности предстоящей сделки по обмену активами между «РусГидро» и структурами Андрея Мельниченко (владеет «Еврохимом» и СУЭК) в их совместной Дальневосточной энергетической компании (ДЭК). По данным “Ъ”, пакет структур господина Мельниченко в ДЭК оценен в сумму около 8 млрд руб., что в целом эквивалентно цене активов, которые он может получить при обмене,— это Приморская ГРЭС и Лучегорский угольный разрез. «РусГидро» же по итогам сделки может консолидировать более 90% в ДЭК и будет вынуждена выставить оферту миноритариям.

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