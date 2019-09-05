05 сентября, четверг
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

Прокуратура попросила перевести бывшего замглавы ПФР из СИЗО под домашний арест

Прокуратура попросила Басманный суд изменить меру пресечения бывшего заместителя председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова на домашний арест, сообщил ТАСС. Содержащийся с середины июля в СИЗО Алексей Иванов обвиняется во взяточничестве (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

«Полагаю возможным изменить меру пресечения Иванову на домашний арест в связи с тем, что он признал вину и сотрудничает со следствием»,— сказал государственный обвинитель в суде.

Алексей Иванов был арестован 11 июля. По версии следствия, он в 2017–2018 годах при посредничестве директора департамента по работе с государственными структурами «Техносерва» Алексея Копейкина получил не менее 4,4 млн руб. «за общее покровительство» этой компании. Свою вину чиновник признал.

Подробнее о коррупционном деле читайте в материале “Ъ” «Для заместителя главы ПФР попросили “Лефортово”».

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя