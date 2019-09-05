Участникам перестрелки в Краснодаре предъявили обвинение в хулиганстве

Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Краснодарскому краю предъявил пятерым участникам вооруженного конфликта возле Вишняковского рынка в Краснодаре обвинение в групповом хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Обвиняемым уроженцам республик Чечни и Ингушетии от 28 до 37 лет. На время следствия мужчинам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Еще двое участников конфликта 24 и 28 лет объявлены в федеральный розыск.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, инцидент произошел около 11 часов вечера 20 августа на улице Ставропольской в районе Вишняковского рынка. Очевидцы сняли на видео, после чего выложили в социальные сети фрагмент разборки между молодыми людьми с применением огнестрельного оружия. Как позже сообщили в следственных органах, конфликт, в котором участвовало не менее 30 человек, произошел на бытовой почве.

Предположительно, один из участников разборок, уроженец Чечни, произвел несколько беспорядочных выстрелов из огнестрельного оружия, в том числе, направленных в одного из оппонентов. В результате, 27-летний уроженец Дагестана, проживающий в Краснодаре, был госпитализирован на Скорой помощи, но, несмотря на медицинское вмешательство, он скончался в больнице. Следственные органы обладают информацией еще о двух пострадавших.

Участники конфликта были объявлены в розыск и в течение нескольких дней пятеро из них были задержаны в Адлере и этапированы в Краснодар. Во время одного из обысков по месту их проживания следователь обнаружил и изъял огнестрельное нарезное охотничье ружье.

Родственники обвиняемых обратились к уполномоченному по правам человека Чеченской Республики с жалобами на якобы применение репрессивных методов дознания к задержанным, однако , члены ОНК не нашли подтверждения этим заявлениям.

Дмитрий Михеенко