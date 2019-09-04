Джузеппе Конте сформировал новое правительство Италии

Подавший в отставку Джузеппе Конте сформировал новое коалиционное правительство Италии и остался премьер-министром, сообщает газета La Repubblica.

В состав правительства вошел 21 министр и статс-секретарь Совета министров. Движение «Пять звезд» и Демократическая партия, которые являлись в прошлом составе правительства оппонентами, договорились о создании коалиции. Новое правительство Италии будет приведено к присяге в четверг, 5 сентября.

Политический кризис в Италии разразился после того, как лидер «Лиги» и вице-премьер Италии Маттео Сальвини публично потребовал проведения досрочных выборов. Его спровоцировала поставленная 7 августа на голосование в Сенате резолюция «Пяти звезд» с критикой планов строительства скоростной железнодорожной трассы Турин—Лион. Резолюцию не поддержали «Лига», «Вперед, Италия» и Демократическая партия. Лидер партии «Лига» Маттео Сальвини обвинил правительство Джузеппе Конте в недееспособности, а парламентская коалиция, заключенная между «Лигой» и «Пятью звездами», распалась. 20 августа глава правительства Джузеппе Конте подал в отставку, а президент Серджо Маттарелла, чтобы избежать досрочных выборов в парламент, начал консультации о формировании новой коалиции.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Италия обрела звездно-демократическое правительство».