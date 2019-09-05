Главные анонсы 5 сентября

Во Владивостоке продолжит работу Восточный экономический форум. В пленарном заседании форума примут участие президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.

На полях форума господин Путин проведет двусторонние встречи с Синдзо Абэ, Махатхиром Мохамадом и заместителем премьера Государственного совета Китая Ху Чуньхуа.

Тверской суд, как ожидается, вынесет приговор Константину Котову, который обвиняется в неоднократном нарушении установленного порядка проведения митинга.

Как судят за протесты в Москве. Главное Читать далее

Мосгорсуд приступит к рассмотрению апелляционных жалоб на приговор бывшему главе Коми Вячеславу Гайзеру и его соучастникам по делу о коррупции. Процесс по делу экс-главы Коми продолжался около полутора лет. Суд в июне приговорил Гайзера к 11 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 160 млн руб. О приговоре

На Украине начнет свою работу Высший антикоррупционный суд. Закон о его создании был подписан бывшим президентом Украины Петром Порошенко под давлением МВФ. Зачем Украине антикоррупционный суд

В Италии будет приведено к присяге новое правительство, которое накануне удалось сформировать подавшему в отставку с поста премьер-министра Джузеппе Конте. В состав правительства вошел 21 министр и статс-секретарь Совета министров. Движение «Пять звезд» и Демократическая партия, которые являлись в прошлом составе правительства оппонентами, договорились о создании коалиции. О политическом кризисе в Италии

В Торонто (Канада) откроется международный кинофестиваль — Toronto International Film Festival (TIFF). В программе фестиваля — фильм российского режиссера Кантемира Балагова «Дылда». О фильме