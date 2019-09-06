Прокатная десятка

Кинокритик Юлия Шагельман: «По структуре второе “Оно” устроено ровно так же, как первое: сначала каждый из Неудачников встречается с главным своим ужасом один на один, потом все собираются вместе и дают Пеннивайзу последний и решительный бой. Особой психологической тонкостью авторы не отличались и раньше, но здесь все проблемы героев, принимающие облик ужасных чудовищ, проговариваются вслух — видимо, на случай, если зритель устанет от исполинского хронометража и “бу!”-эффектов и не поймет основной месседж. Хотя он, в общем, весьма незамысловатый и ни разу не оригинальный: надо, мол, всегда оставаться самим собой, быть честным, не изменять себе, не загонять вглубь свои психологические травмы».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Оно того не стоило»