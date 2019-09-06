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Прокатная десятка

Что посмотреть в кино на выходных 7–8 сентября

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5 сентября в прокат вышел ряд кинокартин, среди которых продолжение хоррора «Оно», драма Валерия Тодоровского «Одесса», мультфильм «Королевские каникулы» и другие. Что посмотреть в кино на выходных — в подборке “Ъ”.


Оно 2
Одесса
Королевские каникулы
Куда ты пропала, Бернадетт?
Работа без авторства
Опасные секреты
Дефолт
Тачка на миллион
Маленькие секреты большой компании
Однажды в… Голливуде
Оно 2 (It Chapter Two, Оно 2)

Оно 2

Режиссер: Андрес Мускетти
В ролях: Джессика Честейн, Джеймс Макэвой, Билл Хейдер, Билл Скарсгорд
Жанр: хоррор / Канада, США / 169 мин.
В прокате: с 5 сентября

Кинокритик Юлия Шагельман: «По структуре второе “Оно” устроено ровно так же, как первое: сначала каждый из Неудачников встречается с главным своим ужасом один на один, потом все собираются вместе и дают Пеннивайзу последний и решительный бой. Особой психологической тонкостью авторы не отличались и раньше, но здесь все проблемы героев, принимающие облик ужасных чудовищ, проговариваются вслух — видимо, на случай, если зритель устанет от исполинского хронометража и “бу!”-эффектов и не поймет основной месседж. Хотя он, в общем, весьма незамысловатый и ни разу не оригинальный: надо, мол, всегда оставаться самим собой, быть честным, не изменять себе, не загонять вглубь свои психологические травмы».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Оно того не стоило»

Одесса (2018)

Одесса

Режиссер: Валерий Тодоровский
В ролях: Ирина Розанова, Евгений Цыганов, Леонид Ярмольник, Ксения Раппопорт
Жанр: драма / Россия / 130 мин.
В прокате: c 5 сентября
Обзор “Ъ-Weekend”: «Новый фильм Валерия Тодоровского, премьера которого состоялась на открытии “Кинотавра”, написан и снят по его детским воспоминаниям: в 1970-м, когда будущему режиссеру было восемь, он застал в Одессе эпидемию холеры. У Тодоровского получился свободный фильм о закрытом городе и несвободных людях, запертых в нем и оказавшихся предоставленными самим себе. В картине, о которой режиссер мечтал всю жизнь, играют его любимые артисты — от Ирины Розановой, снявшейся еще в дебютном “Катафалке” (1990), до Евгения Цыганова, главного героя “Оттепели” (2013)».
Королевские каникулы (Trouble, 2019)

Королевские каникулы

Режиссер: Кевин Джонсон
Жанр: анимационный, комедия, семейный / Канада, США, Каймановы острова / 87 мин.
Слоган: «Пропал Принц. Мог бы позвонить, но у него лапки»
В прокате: с 5 сентября
Обзор “Ъ-Weekend”: «Продюсером истории об избалованном псе Принце стал Джон Х. Уильямс, работавший со всеми “Шреками”. Злые и жадные наследники богатой старушки после ее смерти вышвыривают на улицу ее любимую собаку — и только потом узнают, что, согласно воле покойной, наследство получит тот, кого Принц признает своим новым хозяином. Пока растерявший все привилегии пес учится любви и дружбе, негодяи пытаются его разыскать и строят козни, а в финале все получают по заслугам».
Куда ты пропала, Бернадетт? (Where'd You Go, Bernadette, 2019)

Куда ты пропала, Бернадетт?

Режиссер: Ричард Линклейтер
В ролях: Кейт Бланшетт, Джуди Грир, Билли Крудап
Жанр: драма, комедия, детектив / США / 130 мин.
Слоган: «Ее тайна, их путешествие, наше приключение»
В прокате: с 5 сентября

Кинокритик Василий Степанов: «Экранизация эпистолярного романа Марии Семпл с Кейт Бланшетт в главной роли. “Куда ты пропала, Бернадетт?” — фильм о женщине за гранью нервного срыва, который должен говорить об актуальных темах экологии, цифрового капитализма и медикализации депрессии, а на самом деле признается в любви к Сиэтлу и золотому веку Голливуда».

Подробнее о фильме — в материале "Ъ-Weekend" «Перед хеппи-эндом»

Работа без авторства (Werk ohne Autor, 2018)

Работа без авторства

Режиссер: Флориан Хенкель фон Доннерсмарк
В ролях: Паула Бир, Себастьян Кох, Том Шиллинг, Саския Розендаль
Жанр: триллер, драма, мелодрама / Германия, Италия / 189 мин.
Слоган: «Не отводи взгляд»
В прокате: с 5 сентября

Кинокритик Михаил Трофименков: «“Работа без авторства”, эпопея о судьбе Германии с конца 1930-х по начало 1960-х, рассказанная на примере судеб двух дрезденских семей,— очень-очень германский фильм. Противостояние отвратительного рационализма нацистов и сентиментальности хороших людей — зеркальное отражение борьбы и единства рационализма и сентиментальности в немецкой культуре в целом и в душе самого Доннерсмарка в частности».

Подробнее о фильме — в материале "Ъ-Weekend" «Мания превыше всего»

Опасные секреты (Official Secrets, 2019)

Опасные секреты

Режиссер: Гэвин Худ
В ролях: Кира Найтли, Рейф Файнс, Дэйв Саймон
Жанр: триллер, драма / Великобритания, США / 112 мин.
Слоган: «Правда — всегда первая из жертв»
В прокате: с 5 сентября

Кинокритик Юлия Шагельман: «В основу “Опасных секретов” легла реальная история Кэтрин Ган, работавшей в Центре правительственной связи. На службе она переводит с китайского секретные переговоры, подслушанные по заданию МИДа и тому подобных серьезных организаций, а по утрам и вечерам кричит на телевизор, в котором Тони Блэр на голубом глазу врет нации о наличии у Саддама Хусейна оружия массового поражения (дело происходит в 2003 году). Но в отличие от рядового обывателя, у Кэтрин появляется возможность выразить свое отношение к планам США и Великобритании начать войну с Ираком не только разговорами с телеэкраном и мирными демонстрациями протеста».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Разгласите весь список, пожалуйста»

Дефолт (Gukgabudoeui nal, 2018)

Дефолт

Режиссер: Чхве Гук Хи
В ролях: Венсан Кассель, Ю А Ин, Чу Ву Джин, Ким Хе Су
Жанр: драма, исторический / Южная Корея / 114 мин.
Слоган: «Поверить, предотвратить, выжить»
В прокате: с 5 сентября
Обзор “Ъ-Weekend”: «Фильм о том, что в 1990-е боролись за выживание не только в России. Действие политической драмы о дефолте Южной Кореи 1997 года разворачивается за неделю до его начала. Главная героиня, глава отдела денежно-кредитной политики Банка Кореи, предсказывает экономический кризис и пытается убедить правительство как можно скорее обнародовать информацию. Но чиновники заняты заботой о спасении крупных компаний, а некоторые и вовсе пытаются использовать грядущий кризис в собственных политических целях».
Тачка на миллион (Driven, 2018)

Тачка на миллион

Режиссер: Ник Хэммет
В ролях: Джейсон Судейкис, Ли Пейс, Кори Столл, Джуди Грир
Жанр: биография, драма, комедия / Пуэрто Рико, Великобритания, США / 108 мин.
В прокате: с 29 августа
Обзор “Ъ-Weekend”: «Байопик Джона Делореана, автомобильного конструктора и создателя легендарного спорткара DeLorean DMC-12, на котором герои фильма “Назад в будущее” (1985) путешествуют во времени. Правда, производство спорткаров к моменту выхода фильма уже было свернуто (всего было выпущено 8,5 тыс. экземпляров), а сам Делореан в 1982 году предстал перед судом по обвинению в торговле наркотиками — именно вокруг этого эпизода и строится фильм Ника Хэммета, закрывавший в прошлом году Венецианский кинофестиваль».
Маленькие секреты большой компании (Nous finirons ensemble, 2019)

Маленькие секреты большой компании

Режиссер: Гийом Кане
В ролях: Франсуа Клюзе, Марион Котийяр
Жанр: драма, комедия / Франция, Бельгия / 135 мин.
В прокате: с 29 августа
Обзор “Ъ-Weekend”: «Сиквел фильма актера и режиссера Гийома Кане “Маленькие секреты” (2010), французской разговорной трагикомедии из жизни нынешней буржуазии. Спустя семь лет после событий первого фильма та же компания друзей встречается на все той же вилле своего приятеля Макса Кантара (Франсуа Клюзе), но на этот раз проникает туда тайно, чтобы устроить хозяину сюрприз на 60-летие. Всегда успешный Макс переживает финансовый и возрастной кризис и гостей явно не ждет, что не мешает героям удобно расположиться в доме и почти два с половиной часа бурно выяснять отношения».
Однажды в… Голливуде (Once Upon a Time ... in Hollywood, 2019)

Однажды в… Голливуде

Режиссер: Квентин Тарантино
В ролях: Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Марго Роби, Эмиль Хирш
Жанр: драма, комедия / Великобритания, США, Китай / 161 мин.
В прокате: с 8 августа

Обозреватель Андрей Плахов: «Фильмом “Однажды в Голливуде” Квентин Тарантино больше не изобретает кино будущего, но продолжает переиначивать историю кино прошлого. Герои картины носятся на винтажных авто под звуки Deep Purple, на виллах идет круглосуточная гульба, а в округе, на загородных ранчо, кучкуется небезобидная хипня — зловещие зомби из голливудского подполья, которые в один прекрасный день выйдут на белый свет. Финал разыгрывается в тот роковой день 8 августа 1969 года, когда девушками-сектантками “сатаны Мэнсона” на голливудской вилле была убита беременная на девятом месяце молодая актриса Шарон Тейт, жена Романа Полански. Но это почти все, что Тарантино разрешает сообщить неискушенным зрителям».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Фабрикант грез»

Из чего состоит кинематограф Квентина Тарантино

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