Прокатная десятка

5 сентября в прокат вышел ряд кинокартин, среди которых продолжение хоррора «Оно», драма Валерия Тодоровского «Одесса», мультфильм «Королевские каникулы» и другие. Что посмотреть в кино на выходных — в подборке “Ъ”.
Кинокритик Юлия Шагельман: «По структуре второе “Оно” устроено ровно так же, как первое: сначала каждый из Неудачников встречается с главным своим ужасом один на один, потом все собираются вместе и дают Пеннивайзу последний и решительный бой. Особой психологической тонкостью авторы не отличались и раньше, но здесь все проблемы героев, принимающие облик ужасных чудовищ, проговариваются вслух — видимо, на случай, если зритель устанет от исполинского хронометража и “бу!”-эффектов и не поймет основной месседж. Хотя он, в общем, весьма незамысловатый и ни разу не оригинальный: надо, мол, всегда оставаться самим собой, быть честным, не изменять себе, не загонять вглубь свои психологические травмы».
Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Оно того не стоило»
Кинокритик Василий Степанов: «Экранизация эпистолярного романа Марии Семпл с Кейт Бланшетт в главной роли. “Куда ты пропала, Бернадетт?” — фильм о женщине за гранью нервного срыва, который должен говорить об актуальных темах экологии, цифрового капитализма и медикализации депрессии, а на самом деле признается в любви к Сиэтлу и золотому веку Голливуда».
Подробнее о фильме — в материале "Ъ-Weekend" «Перед хеппи-эндом»
Кинокритик Михаил Трофименков: «“Работа без авторства”, эпопея о судьбе Германии с конца 1930-х по начало 1960-х, рассказанная на примере судеб двух дрезденских семей,— очень-очень германский фильм. Противостояние отвратительного рационализма нацистов и сентиментальности хороших людей — зеркальное отражение борьбы и единства рационализма и сентиментальности в немецкой культуре в целом и в душе самого Доннерсмарка в частности».
Подробнее о фильме — в материале "Ъ-Weekend" «Мания превыше всего»
Кинокритик Юлия Шагельман: «В основу “Опасных секретов” легла реальная история Кэтрин Ган, работавшей в Центре правительственной связи. На службе она переводит с китайского секретные переговоры, подслушанные по заданию МИДа и тому подобных серьезных организаций, а по утрам и вечерам кричит на телевизор, в котором Тони Блэр на голубом глазу врет нации о наличии у Саддама Хусейна оружия массового поражения (дело происходит в 2003 году). Но в отличие от рядового обывателя, у Кэтрин появляется возможность выразить свое отношение к планам США и Великобритании начать войну с Ираком не только разговорами с телеэкраном и мирными демонстрациями протеста».
Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Разгласите весь список, пожалуйста»
Обозреватель Андрей Плахов: «Фильмом “Однажды в Голливуде” Квентин Тарантино больше не изобретает кино будущего, но продолжает переиначивать историю кино прошлого. Герои картины носятся на винтажных авто под звуки Deep Purple, на виллах идет круглосуточная гульба, а в округе, на загородных ранчо, кучкуется небезобидная хипня — зловещие зомби из голливудского подполья, которые в один прекрасный день выйдут на белый свет. Финал разыгрывается в тот роковой день 8 августа 1969 года, когда девушками-сектантками “сатаны Мэнсона” на голливудской вилле была убита беременная на девятом месяце молодая актриса Шарон Тейт, жена Романа Полански. Но это почти все, что Тарантино разрешает сообщить неискушенным зрителям».
Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Фабрикант грез»