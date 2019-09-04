ФСИН выплатит 700 тысяч рублей экс-заключенному за пытки в СИЗО

Советский районный суд Улан-Удэ вынес решение о взыскании с Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) 700 тыс. руб. в пользу бывшего заключенного Виктора Роганова за пытки в СИЗО-1 в 2013 году, сообщает правозащитная организация «Зона права». Начальник дневной смены Юрий Гостев и шесть его подчиненных под пытками требовали от заключенного дать показания в пользу криминальных авторитетов Бурятии. Господина Роганова заковали в наручники и нанесли не менее 240 ударов руками, ногами и резиновой дубинкой.

В мае 2018 года Советский райсуд Улан-Удэ признал сотрудников изолятора виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств (п. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и приговорил к четырем годам лишения свободы условно. Свою вину сотрудники ФСИН — Дмитрий Ткачев, Юрий Гостев, Сергей Горюнов, Александр Асташов, Цыден Доржиев, Роман Родионов и Артур Попов,— не признали.

Как сообщает прокуратура Бурятии, 9 августа 2018 года судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда республики приговор оставлен без изменения, апелляционные жалобы осужденных без удовлетворения. На основании обвинительного приговора сотрудников изолятора суд принял решение о выплате компенсации Виктору Роганову.

В 2018 году «Новая газета» опубликовала видеозапись с пытками заключенного ярославской исправительной колонии №1 (ИК-1) Евгения Макарова. По возбужденному уголовному делу проходят 15 бывших сотрудников УФСИН, расследование уже завершено, сейчас они знакомятся с материалами.

В августе 2019 года началась масштабная проверка петербургского СИЗО «Кресты-2» после публикации правозащитной организацией Gulagu.net видео, на котором два человека палкой бьют арестанта. Заявление пострадавшего было передано в местную прокуратуру и СКР по городу.

О ситуации — в материале “Ъ” «"Кресты-2" заподозрили в пыточном режиме».