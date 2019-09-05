«Сибирская финансовая система»: аутсорсинг работ по планированию и упаковке инвестиционных проектов

О плюсах и минусах аутсорсинга работ по планированию и упаковке инвестиционных проектов мы поговорили с генеральным директором ООО «Сибирская финансовая система» Валентином Богомоловым.

– Валентин Андреевич, чем отличаются планирование и упаковка инвестиционного проекта?

– Это схожие термины, которые тем не менее отличаются. Планирование инвестиционного проекта включает несколько элементов: формулирование бизнес-идеи, анализ рынков готовой продукции, сырья, материалов, анализ доступности трудовых ресурсов, формирование бизнес-модели, выбор места реализации проекта, определение технологий и бизнес-процессов, расчет предварительной потребности в инвестициях, составление финансовой модели реализации проекта, различных сценариев реализации проекта. Под упаковкой проекта подразумевается представление результатов планирования в виде, удобном для восприятия инвестором, банком, фондом, органом власти. Таким образом, упаковка проекта включает его планирование.

– Бизнес-план – это результат планирования проекта или его упаковки?

– В зависимости от цели бизнес-план может выступать итоговым документом как результатов планирования проекта, так и его упаковки. Вообще под формулировкой «разработать бизнес-план» может пониматься один-два десятка разных наборов работ, стоимость которых может отличаться на порядок. Например, разработать финансовую модель и бизнес-план для банка в ситуации, когда работы по планированию проекта уже выполнены заказчиком, – это одна задача. А если нужно выполнить и планирование проекта, и его упаковку, то есть провести всесторонний анализ рынков, разработать бизнес-модель, проанализировать существующие технологии и обосновать выбор одной из них, провести переговоры с поставщиками и выбрать оборудование, подобрать варианты по месту реализации проекта, сделать предварительный расчет инвестиционных затрат, после чего разработать непосредственно финансовую модель и бизнес-план, то это уже совсем другой объем работы и значительно больший бюджет.

– Выгодно ли предприятиям отдавать на аутсорсинг работы по планированию и упаковке инвестиционных проектов?

– Зависит от размера компании и ее профиля. У малых и средних компаний зачастую нет специалистов, имеющих соответствующие знания и опыт для решения подобных задач, обычный экономист с этой работой не справится. Либо справится, но это займет много времени, а основную работу будет делать некому. Безусловно, с точки зрения бюджета кажется выгодней делать все своими силами, но если посчитать затраты рабочего времени собственника/руководителя и сотрудников (если они есть), а также упущенную выгоду (время, потраченное на работу методом проб и ошибок), то передача работ по планированию и упаковке инвестиционных проектов оказывается в среднем в 2–3 раза выгодней, чем выполнение этих работ своими силами. Могу привести пример: у нас есть специализированное программное обеспечение для разработки финансовых моделей, которое сокращает время их разработки на 40–6 0% в зависимости от отрасли. И таких составляющих много.

– А что касается предприятий крупного бизнеса?

– У крупного бизнеса зачастую есть профильные подразделения, специализирующиеся на планировании и анализе инвестиционных проектов, и таким предприятиям аутсорсинг в данной сфере не нужен. Хотя и здесь бывают исключения, например когда планирование проекта выполняется собственными силами компании, а упаковку проекта под конкретный банк отдают на аутсорсинг.

– Можно ли составить универсальный бизнес-план, который подойдет на все случаи жизни?

– К сожалению, нет. Приведу аналогию: нельзя ведь сделать универсальный проект дома, который можно было бы построить в любом месте в любой стране. Везде разные грунты, климат, законодательные требования, потребительские предпочтения. То же самое с планированием и упаковкой инвестиционных проектов. Но при этом можно изначально разработать их таким образом, чтобы, например, документы одновременно соответствовали требованиям нескольких банков. Но, повторюсь, полностью универсальных документов не бывает.

– В дальнейшем бизнес-план и финансовая модель как-либо используются или это документы на один раз?

– Результаты планирования проекта могут и должны использоваться для мониторинга реализации проекта, а также при тиражировании успешных проектов. При этом целью бизнес-плана как результата упаковки проекта является достижение какого-либо конкретного результата (например, получения финансирования), после чего документ, как правило, больше нигде не используется. Но возможно частичное использование бизнес-плана для разработки презентационных материалов и наполнения сайта. Все зависит от поставленных задач, но мы в любом случае стараемся принести максимальную пользу заказчику.