Серийный кроссовер Aurus Komendant покажут в 2020 году, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минпромторга России Дениса Мантурова.

«В ближайшие годы мы планируем наращивать производство и расширять модельный ряд. К линейке седанов и лимузинов добавится внедорожник SUV, в том числе и с гибридным двигателем. Кроме того, автомобили бренда после старта серийного производства начнут поставляться за рубеж — в первую очередь в Европу и арабские страны, — подчеркнул господин Мантуров. — В следующем году, когда будет проходить Московский автосалон, мы презентуем эту модификацию — Aurus Komendant — широкой аудитории. Начиная с 2021 года, он будет производится серийно».

Напомним, на московском автосалоне 2018 года состоялась премьера седана Aurus Senat. Этот автомобиль в модификации Aurus Senat S600 будет стоить от 18 млн руб.