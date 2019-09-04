Иран отпускает экипаж танкера Stena Impero, в том числе гражданина России

Власти Ирана решили освободить семерых членов экипажа британского танкера Stena Impero, задержанного иранскими военными 19 июля, заявили в российском посольстве в Тегеране. На судне останется «минимум» экипажа для того, чтобы в случае необходимости танкер мог выйти в море. Ранее сообщалось, что на захваченном судне находились три российских моряка. Согласно сообщению, на свободу выйдет только один гражданин России.

«Семерых человек действительно отпускают, это сделано по запросу судовладельца, по решению капитана. Среди семерых отпущенных есть один гражданин России, электромеханик»,— сказал «РИА Новости» пресс-атташе посольства России в Тегеране Андрей Ганенко.

Посольство России выражало готовность отправить россиянина на родину, но он, вероятно, покинет Иран вместе с остальными моряками, уточнили в диппредставительстве. «Они связаны контрактом с судовладельцем, их, скорее всего, компания самостоятельно отправит из Ирана»,— добавил господин Ганенко.

Напомним, британский танкер Stena Impero задержал Корпус стражей исламской революции (КСИР). По заявлению иранских властей, он проигнорировал сигнал бедствия, отправленный с рыболовецкого судна.

Эта мера могла стать ответом на задержание в начале июля иранского танкера Grace 1 в британском Гибралтаре, его подозревали в поставках иранской нефти в Сирию в нарушение санкций Евросоюза. 15 августа его отпустили.

О развитии ситуации читайте в материале “Ъ” «Отпустили на поруки».