РБК: премьером Абхазии может стать бывший сотрудник Кремля

Кандидат в президенты Абхазии и лидер оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния в случае своего избрания предложит занять пост премьера Иналу Ардзинбе, ранее работавшему в одном из управлений администрации президента России, сообщает РБК со ссылкой на источники в окружении кандидата и в правительстве республики.

Сам господин Квициния подтвердил, что контактирует «с абхазской диаспорой за рубежом» и готов привлекать к работе во власти российских специалистов, но переговоров о кандидатах, по его словам, еще не было. Инал Ардзинбе отказался прокомментировать возможное назначение.

Алхас Квициния получил 21,91% голосов избирателей. Действующий президент Рауль Хаджимба — 24,83%. Так как никому из кандидатов не удалось набрать более половины голосов избирателей, 8 сентября пройдет второй тур.

Подробнее о выборах в Абхазии читайте в публикации “Ъ” «Абхазия голосует дважды».