Избирком: не менее 30% избирателей придут на выборы мэра Новосибирска

Избирательная комиссия Новосибирска прогнозирует, что явка избирателей на выборах мэра составит не менее 30%. Об этом сообщила председатель горизбиркома Тамара Краткая на брифинге во вторник.

По оценке комиссии, информированность горожан о предстоящих выборах составляет 90%. «По нашему заказу были проведены соцопросы, которые показали, что явка составит более 40%, но, как показывает практика, на деле эта цифра немного меньше»,— сказала Тамара Краткая.

В период досрочного голосования, который начался 28 августа и продлится по 7 сентября, свои голоса за кандидатов уже отдали почти 2 тыс. новосибирцев. Всего количество избирателей составляет 1,18 млн человек.

Выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября. За кресло главы города будут бороться представлена 14 партий и один самовыдвиженец.

Подробнее о выборах — в материале “Ъ-Сибирь” «Мэровой вердикт»

Юлия Сасевич