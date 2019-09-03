Число погибших при пожаре на судне у берегов Калифорнии увеличилось до 25

Число погибших во время пожара на загоревшемся судне для дайвинга Conception у побережья острова Санта-Крус (штат Калифорния) увеличилось до 25, сообщило агентство AP со ссылкой на представителя береговой охраны. Ранее сообщалось о восьми погибших.

Власти продолжат поиски оставшихся девяти человек, числящихся пропавшими без вести.

Напомним, 23-метровое судно загорелось в ночь на понедельник. Всего на судне находились 39 человек. Когда вспыхнул пожар, пассажиры спали в подпалубных помещениях. Пять членов экипажа, находившихся на верхней палубе, «прыгнули в воду и были подобраны проходящим мимо судном».