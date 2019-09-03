До восьми человек увеличилось число жертв пожара на судне у берегов Калифорнии

Тела еще двух мужчин и двух женщин найдены у побережья острова Санта-Крус (штат Калифорния), где загорелось и затонуло судно для дайвинга Conception, сообщает CBS со ссылкой на начальника полиции округа Санта-Барбара Билла Брауна. Таким образом, число жертв увеличилось до восьми. Ранее представители береговой охраны США сообщали, что обнаружены тела четырех человек.

Выживших пассажиров найти пока не удалось. «Мы будем искать всю ночь до утра, но я думаю, что мы все должны быть готовы к худшему результату»,— сказала капитан береговой охраны Моника Рочестер (цитата по Reuters).

Напомним, 23-метровое судно загорелось в ночь на понедельник. Всего на судне находились 39 человек. Когда вспыхнул пожар, пассажиры спали в подпалубных помещениях. Пять членов экипажа, находившихся на верхней палубе, «прыгнули в воду и были подобраны проходящим мимо судном». Консульский отдел Посольства России в США выясняет, не пострадали ли в результате возгорания на корабле у берегов Калифорнии наши сограждане.