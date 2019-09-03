Посольство России осудило слова Джонсона о начале Второй мировой войны

Заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о начале Второй мировой войны «вызвало удивление» в посольстве России. Слова о том, что в сентябре 1939 года Польша оказалась «между фашистским молотом и коммунистической наковальней», в диппредставительстве назвали неприемлемыми.

«Если уж говорить о том, кто, помимо Гитлера, обрек польское государство на трагедию 1939 года, придется вспомнить роль британской дипломатии, которая не только попустительствовала захватнической политике нацистов (Австрия, Чехословакия, Мемель), но и последовательно саботировала предложения СССР о создании эффективного антигитлеровского альянса, в том числе конкретно для защиты Польши»,— говорится в сообщении посольства.

Отмечается, что подавляющее большинство россиян и британцев отдают дань памяти погибшим во Второй мировой войне и чтут советско-британское союзничество.

Напомним, в воскресенье, 1 сентября, в Польше прошли памятные мероприятия, посвященные 80-й годовщине нападения на республику фашистской Германии.

Особо пристальное внимание СМИ вызвало то, что в Варшаве не будет, причем по разным причинам, президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В Польше объяснили решение не приглашать Россию на мероприятие по случаю годовщины тем, что российская сторона не заинтересована «в сохранении духа исторической правды».

Как в Польше отметили 80-ю годовщину начала Второй мировой, в материале “Ъ” «Анджей Дуда перенес окончание войны на 1989 год».