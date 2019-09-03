Две трети россиян слышали об акциях протеста в Москве и почти половине они безразличны

Об уличных акциях против недопуска оппозиционных кандидатов к выборам в Мосгордуму слышали две трети россиян, следует из данных опроса «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости». Положительно к акциям относятся 23% опрошенных, отрицательно — 25%, а 45% респондентов акции безразличны. Около трети (30%) считают, что избирательные комиссии обоснованно не допустили оппозиционных кандидатов, поскольку они не смогли собрать необходимое количество подписей, а 45% думают, что чиновники испугались конкуренции.

Действия полиции во время митингов поддержало 32% россиян, а 41% считает, что силовики необоснованно применяли силу во время задержаний протестующих. О вмешательстве Запада в избирательную кампанию говорят 26% опрошенных, 32% полагают, что эти обвинения — лишь попытка очернить участников протестов, еще 26% полагают, что даже если вмешательство и было, то вряд ли на что-то повлияло.

Напомним, Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборы в Мосгордуму 57 кандидатам-самовыдвиженцам, в том числе оппозиционерам Любови Соболь, Илье Яшину и Константину Янкаускасу. Причиной отказа стало недопустимое количество брака в подписях избирателей. Оппозиционеры считают, что их специально не допустили к выборам.

После этого в Москве прошло несколько акций в поддержку кандидатов, многие из которых были несанкционированны. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки).

Подробнее об акции 31 августа читайте в публикации “Ъ” «Какая многоликая страна у нас».