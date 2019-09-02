Первая ракетка мира Осака проиграла Бенчич в четвертом круге US Open

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич обыграла первую ракетку мира японку Наоми Осаку в матче четвертого круга Открытого чемпионата США (US Open). Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:4.

В четвертьфинале Белинда Бенчич сыграет либо с немкой Юлией Гёргес, либо с хорваткой Донной Векич.

US Open продлится до 8 сентября. Призовой фонд турнира составляет $57,2 млн.

Кто из мужчин вышел в четвертьфинал US Open, читайте в публикации “Ъ”.