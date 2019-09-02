Даниил Медведев вошел в роль

В четвертом круге Открытого чемпионата США по теннису Даниил Медведев, находящийся в непростых взаимоотношениях с нью-йоркской публикой, в четырех партиях обыграл Доминика Кепфера из Германии. Это позволило 23-летнему россиянину впервые попасть в восьмерку сильнейших участников турнира Большого шлема и выйти на четвертое место по рейтинговым очкам, набранным в текущем году. Теперь за место в полуфинале Медведев поспорит с чемпионом US Open 2016 года Станисласом Вавринкой. 34-летний швейцарец прошел первую ракетку мира Новака Джоковича, который из-за травмы плеча не смог завершить матч.

Умение показывать свою лучшую игру, когда все вокруг настроены против тебя,— то самое качество, которое позволило Новаку Джоковичу полтора месяца назад спасти великий и уже практически безнадежный финал Wimbledon против Роджера Федерера, когда швейцарца поддерживал практически весь Центральный корт. Нынешние успехи Даниила Медведева, разумеется, несопоставимы с достижениями знаменитого серба.

Но то, что россиянин буквально на глазах превращается в жадного до больших побед теннисного гладиатора, не могут отрицать даже те болельщики, которые в воскресенье в Нью-Йорке безжалостно освистывали его во втором матче подряд.

У встречи 1/8 финала Медведева с немцем Домиником Кепфером имелась своя любопытная предыстория. Заключалась она в том, что в пятницу по ходу своего предыдущего матча с испанцем Фелисиано Лопесом новоиспеченный пятый номер мирового рейтинга, в которого американцы в августе уже почти успели влюбиться, за какие-то минуты превратился для них в героя категорически отрицательного. Причем сделал это Медведев в прямом смысле своими руками. Сначала, не сумев скрыть свое раздражение, он грубо вырвал полотенце у болбоя, а затем показал болельщикам средний палец, что зафиксировала телекамера. Такого не прощает любая публика, тем более американская. Но Медведев назло ей смог победить, после чего по совокупности двух злостных нарушений теннисной дисциплины ему выписали $9 тыс. штрафа.

В воскресенье россиянин вернулся на корт имени Луиса Армстронга, вторую по значимости арену US Open. И окунулся в точно такую же тотально негативную для него атмосферу. К тому же 118-я ракетка мира Кепфер, имевший самый низкий рейтинг из 16 участников 1/8 финала, оказался очень быстрым левшой, способным не только качественно разыгрывать мяч на задней линии, но и, например, закидывать за спину высокому Медведеву свечки и обводить его хлесткими бэкхендами. Когда живущий в Тампе немец взял первый сет и повел во втором — 2:0, мало кто мог предположить, что в матче близок перелом, но именно это и произошло. За Медведевым остались и следующие пять геймов во второй партии, и третья, и тай-брейк на финише четвертой, по ходу которой Кепфер все же отчаянно сопротивлялся. Темп игры, завершившейся со счетом 3:6, 6:3, 6:2, 7:6 (7:2) за 2 часа 32 минуты, был достаточно высоким. По мнению Медведева, по уровню она даже соответствовала матчу двух соперников из топ-10.

Кроме того, россиянин расскажет, что перед началом матча его беспокоили бедро и плечо, в связи с чем пришлось принять большое количество обезболивающих. Ну и, конечно, как и в пятницу, не обойдется без шутливого троллинга в адрес зрителей.

«Вы опять болели против меня, и снова ваша энергия помогла мне победить. Спасибо, вы лучшие! Я заплачу за билеты каждого, только приходите на каждый мой матч»,— обратился к ним дебютант четвертьфиналов турниров Большого шлема, который, кажется, неплохо освоился в роли «плохого парня».

Правда, еще через некоторое время, уже на пресс-конференции, Медведев заявил, что во время встречи с Лопесом «вел себя как идиот, поскольку делал некоторые вещи, которыми нельзя гордиться». Теннисисты подобного уровня нечасто решаются на подобные признания перед четвертьфиналами на US Open. И это дорогого стоит. Поэтому далеко не факт, что Америка, которая еще только постепенно узнает настоящего Даниила Медведева, очень интересного молодого человека с особенным внутренним миром и хорошим чувством юмора, и в следующий раз останется не на его стороне.

Первый за карьеру выход в число восьми сильнейших участников турнира Большого шлема позволит Медведеву подняться на четвертое место в классификации, учитывающей очки, набранные в нынешнем году. Впереди него там теперь лишь Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Роджер Федерер. А вот в главном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, подсчитывающемся по итогам 52 недель, россиянина пока опережает еще и австриец Доминик Тим. Чтобы обойти его, Медведеву требуется обыграть швейцарца Станисласа Вавринку.

Успех 34-летнего швейцарца, чемпиона US Open трехлетней давности, во встрече с самим Джоковичем, которая завершилась досрочно при счете 6:4, 7:5, 2:1, разумеется, следует расценивать как крупный сюрприз. Все-таки Вавринка сейчас находится в рейтинге лишь на 24-м месте и после выхода в четвертьфинал Roland Garros ни на одном из четырех турниров не выиграл хотя бы два матча подряд. Но тут следует иметь в виду, что серб еще в середине прошлой недели рассказывал о проблемах с левым плечом, которое его сейчас и подвело.

В любом случае задача перед Медведевым стоит непростая. Свой единственный матч против Вавринки, проведенный в первом круге Wimbledon 2017 года, он выиграл. Однако не стоит забывать, что именно после того поражения швейцарец лег на операцию по поводу травмы левого колена. Сейчас же он находится во всеоружии, проводит великолепный для себя турнир и наверняка ощущает себя более свежим, чем россиянин.

Впрочем, фаворитом четвертьфинала все-таки будет Медведев.

«Немец Кефер очень здорово провел первый сет и начало второго. Но с точки зрения физической нагрузки встреча с ним получилась для Даниила не столь тяжелой, так предыдущий матч, поскольку в Нью-Йорке было не очень жарко.Так что я надеюсь, что он и во вторник сумеет показать хороший теннис»,— отметил в разговоре с корреспондентом “Ъ” тренер сборной России Игорь Куницын, который сейчас находится на US Open.

Евгений Федяков