Союз биатлонистов России выполнил почти все критерии для восстановления в IBU

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что российская сторона достигла соответствия почти по всем необходимым критериям для восстановления членства в Международном союзе биатлонистов (IBU). «Все критерии практически на 99 % выполнены, один критерий нам надо еще немного довыполнить — это финансовый»,— рассказал он «РИА Спорт».

Господин Драчев выразил надежду, что после выполнения всех требований на 100% «больше не будет каких-то волнений со стороны IBU по восстановлению СБР в правах».

Ранее во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) были отправлены данные московской антидопинговой лаборатории. После аутентификации их переправили в IBU.

Союз биатлонистов был ограничен в правах в декабре 2017 года. Организация лишилась права голоса на конгрессе IBU, возможности выдвигать своих кандидатов на руководящие посты IBU и претендовать на проведение международных соревнований.

О новом главе IBU и его отношении к «российскому вопросу» читайте в публикации “Ъ” «Биатлонисты выбрали восстановителя».