Борис Джонсон созвал внеплановое заседание правительства

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник вечером созвал членов правительства на незапланированное заседание. Оно проходит накануне первого дня работы парламента, когда, как ожидается, парламентская оппозиция и часть самих консерваторов попытаются заблокировать «Брексит» без сделки.

Сам господин Джонсон уже заявил, что он «не хочет новых выборов» (цитата по Reuters) и что прогресс, сделанный в переговорах по «Брекситу», обнадеживает. Это, по его мнению, связано с тем, что ЕС видит желание Великобритании заключить сделку и в то же время ее готовность выйти из ЕС без заключения договора, так что парламентарии «отрубят ноги» переговорам, если завтра заблокируют вариант проведения «Брексита» без сделки.

Проведение этого заседания всколыхнуло спекуляции о том, что господин Джонсон хочет провести новые парламентские выборы, если такая попытка будет иметь место. Несколько известных британских журналистов, в том числе редактор отдела политики BBC Лора Кюнсберг сообщали, что новые выборы могут состояться 14 октября, если депутаты заблокируют «Брексит» без сделки.

Ранее сообщалось, что дисциплинарный комитет Консервативной партии собирается запретить баллотироваться в качестве консервативных кандидатов на следующих всеобщих выборах тем членам партии, кто будет участвовать в попытке заблокировать «Брексит» без сделки. В конце августа господин Джонсон добился приостановки работы парламента на месяц перед «Брекситом», что его противники в парламенте назвали «возмутительной атакой на демократию».

О том, как новый премьер-министр не оставил противникам «Брексита» шансов отложить срок выхода из ЕС, читайте в материале “Ъ”.

Яна Рождественская