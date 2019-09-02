Суд арестовал еще одну фигурантку дела Абызова

Басманный суд Москвы арестовал седьмую фигурантку по делу экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова Инну Пикалову. Ранее она работала бухгалтером филиала «Новопсковский» ООО СП «Нибулон».

«В отношении Инны Пикаловой судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 1 ноября»,— сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Госпоже Пикалевой предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и по ч. 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества).

Михаил Абызов был задержан и арестован в марте. По версии следствия, с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года Михаил Абызов, будучи владельцем 95% акций СИБЭКО и РЭС, организовал аферу, в результате которой эти структуры приобрели по завышенной цене акции входящих в них же небольших компаний. Он арестован до 25 октября.

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По делу также проходят бывший гендиректор бизнес-группы «Ру-Ком» Николай Степанов, его заместитель Максим Русаков, директору по экономике и финансам новосибирского АО «Ремонтэнергомонтаж и сервис» Галина Фрайденберг, председатель совета директоров ООО «Первый строительный фонд» Александр Пелипас и бывший гендиректор «Региональных электрических сетей» Сергей Ильичев.

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «Михаила Абызова заподозрили в предпринимательстве».