Китайский импорт привел к рессоре

Российские металлурги инициировали расследование против китайских производителей при поставках в ЕАЭС листовых рессор, жалуясь на демпинг, приводящий к убыткам. В отечественных автоконцернах утверждают, что и так работают с подавшим заявление Чусовским заводом Объединенной металлургической компании (ОМК), а китайский импорт не приветствуют. По мнению аналитиков, конкуренция разворачивается в поставках рессор для иномарок и реально избежать ее вряд ли удастся.

Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) начал антидемпинговое расследование в отношении листовых рессор из КНР по заявлению Чусовского металлургического завода (ЧМЗ), входящего в ОМК, сообщила 2 сентября ЕЭК. Объектом стали сами рессоры и листы для них, которые используются в производстве и ремонте техники различных типов. ЧМЗ производит 400 типоразмеров рессор для автомобилей ГАЗ, КамАЗ, ЛиАЗ, МАЗ, ПАЗ, УАЗ и других.

В заявлении ЧМЗ сказано, что с января 2018 года по июнь 2019 года рессоры поставлялись на рынок ЕАЭС по демпинговым ценам, уступающим ценам на внутреннем рынке КНР. По оценке ЧМЗ, демпинговая маржа составила 58,5%. При этом если видимое потребление рессор на таможенной территории ЕАЭС росло в 2016–2018 годах и снижалось в первом полугодии 2019 года, импорт из КНР рос все это время: в первом полугодии потребление сократилось на 1,7% к тому же периоду 2018 года, а китайский импорт вырос на 5,9%. Согласно данным ЕАЭС, по коду ТН ВЭД 7320, по которому проходят рессоры, в 2018 году на рынок союза было поставлено 49,2 тыс. тонн продукции стоимостью $176,7 млн.

Основным поставщиком является Китай (13 тыс. тонн стоимостью $21,4 млн), а основным рынком сбыта — Россия, на которую приходится 88% и 72,1% всего и китайского импорта соответственно. В первом полугодии стоимость китайского импорта увеличилась на 12,5%, до $11 млн.

В годовом отчете ОМК сказано, что доля ЧМЗ на российском рынке рессор составляет 56%, а в 2018 году завод сократил производство рессор на 4%, до 44 тыс. тонн. Эти результаты в ОМК объясняют снижением емкости рынка на 3% на фоне уменьшения потребления российскими автозаводами, падением спроса на новые грузовики из-за сокращения мер господдержки, завершением строек к ЧМ-2018. В ЧМЗ отмечают, что в первом полугодии производственные мощности по рессорам сократились на 3%, прибыль от продаж на рынке ЕАЭС снизилась на 35,4%, а рентабельность производства и продаж — на 15,4% и 14,2% соответственно. В заявлении говорится, что на фоне роста импорта из КНР производители рессор из ЕАЭС были вынуждены сдерживать рост цен на товар, чтобы сохранить свою долю рынка, несмотря на опережающий рост себестоимости. В ОМК отказались от комментариев.

В «Соллерсе» сообщили “Ъ”, что входящий в него УАЗ на протяжении долгого времени работает с ЧМЗ и в импорте китайских рессор «нет необходимости». В автоконцерне поясняют, что предприятие удовлетворено ассортиментом и качеством продукции своего поставщика, а импорт рессор из Китая считают невыгодным с точки зрения логистики. С ЧМЗ работает и СП Ford Sollers.

«ЧМЗ поставляет рессоры крупнейшим российским автопроизводителям. В данном случае конкуренция с китайскими производителями маловероятна, речь, скорее всего, может идти о рессорах для иномарок»,— отмечает руководитель отдела аналитических исследований Альфа-банка Борис Красноженов. Номенклатура рессорной продукции насчитывает около тысячи наименований, и производство каждого вида по-своему уникально в технологическом смысле, продолжает он. «Маловероятно, что можно полностью избежать конкуренции на данном рынке»,— говорит он, отмечая, что возможными решениями для российских металлургов является развитие дилерской сети и преимущества в плане качества производимой продукции.

Евгений Зайнуллин, Ольга Никитина