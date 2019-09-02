Колокольцев поручил проверить действия следователей по делу о хищении у клиентов банка «Замоскворецкий»

Глава МВД Владимир Колокольцев поручил провести служебную проверку в отношении следователей полиции, расследовавших хищения средств у вкладчиков банка «Замоскворецкий». Как ранее сообщал “Ъ”, главный тренер футбольного клуба «Динамо» Дмитрий Хохлов потребовал, чтобы МВД выплатило ему 28,7 млн руб. компенсации за бездействие следователей.

«В ходе проверки будут всесторонне изучены все имеющиеся материалы, в том числе публикации в средствах массовой информации»,— рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. В сообщении на сайте ведомства уточняется, что если вина следователей будет установлена, они будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством.

Главный тренер «Динамо» направил свой иск к МВД в Замоскворецкий районный суд. Сумма, указанная в иске,— это рублевый эквивалент $905 тыс., размещенных динамовским тренером в рухнувшем банке шесть лет назад. Компенсаций от МВД будут добиваться еще один тренер «Динамо» Юрий Никифоров, а также бывшие игроки сборной России Андрей Каряка и Дмитрий Кириченко. Общая сумма их требований составила 124,1 млн руб.

Ранее с иском в суд о выплате компенсации от МВД в 47,3 млн руб. выступил еще один бывший игрок сборной России по футболу Евгений Алдонин.

Подробнее об исках спортсменов — в материале “Ъ” «МВД досталось от милицейского клуба».