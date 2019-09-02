Дмитрий Гудков вышел из спецприемника после 36 суток ареста

Лидер Партии перемен Дмитрий Гудков вышел из спецприемника. На выходе из учреждения он призвал «освободить политзаключенных» и назвал предстоящие 8 сентября выборы в Мосгордуму нелегитимными.

Дмитрий Гудков отбывал срок за повторное нарушение правил публичных мероприятий (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Дело возбудили из-за его встречи с избирателями 14 июля. Тверской районный суд арестовал господина Гудкова на 30 суток. Позднее Коптевский районный суд назначил ему еще 10 суток ареста за организацию несанкционированного митинга 27 июля (второй срок наложился на первый, поэтому в сумме вышло 36 дней).

С июля в Москве продолжаются протесты из-за отказа Центризбиркома зарегистрировать на выборы в Мосгордуму 57 кандидатов, большинство из которых — оппозиционные. В их числе, помимо Дмитрия Гудкова, были Любовь Соболь, Илья Яшин, Иван Жданов, Константин Янкаускас. Согласно заключению рабочей группы ЦИКа, для регистрации господину Гудкову не хватило 298 подписей. Он опротестовал решение в Верховном суде РФ.

Подробнее о решении ЦИКа читайте в материале “Ъ” «Отказ пересчету не подлежит».