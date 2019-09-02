Baring Vostok оспорит арест его доли в банке «Восточный»

Инвестфонд Baring Vostok прокомментировал решение Арбитражного суда Амурской области, арестовавшего 334 млрд 212,1 млн акций банка «Восточный», принадлежащих Evison Holdings Limited (подконтрольна Baring Vostok). В фонде “Ъ” заявили, что «удивлены скоростью решения суда» и намерены его оспорить.

Baring Vostok владел контрольным пакетом акций (более 50%) «Восточного». В феврале по подозрению в мошенничестве задержали старшего партнера фонда Майкла Калви. Крупнейший миноритарий банка владелец компании «Финвижн Холдингс» Артем Аветисян через суд потребовал у Baring Vostok пакет акций, дающий контроль над 9,99% «Восточного». Суд удовлетворил требование бизнесмена. Сегодня, 2 сентября, суд арестовал еще 41,6% акций «Восточного», принадлежащих Evison Holdings.

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«Аветисян и Юсупов (еще один акционер "Восточного".— “Ъ”) продолжают рейдерский захват банка Восточный при полной поддержке Амурского суда, который игнорирует законные доводы адвокатов Evison. В то же время аналогичный иск миноритария банка к Артему Аветисяну о возмещении убытков даже не дошел до предварительных слушаний»,— говорится в пресс-релизе Baring Vostok.

В фонде считают, что ущерб «Восточному» был нанесен действиями «Финвижн Холдингс» Артема Аветисяна. Компания незадолго до слияния «Восточного» с «Юниаструмом» «выводила миллиардные активы из последнего», утверждают в Baring Vostok.

О развитии дела читайте в публикации “Ъ” «Майкл Калви лишился банка "Восточный"».