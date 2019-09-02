Памфилова заявила о небольшом количестве жалоб в ЦИК

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что в нынешнюю избирательную кампанию жалоб в комиссию поступило немного. «В целом хочу сказать, что у нас довольно мало жалоб и обращений»,— сказала госпожа Памфилова в интервью программе «Поздняков» на НТВ. По ее словам, есть один регион, откуда жалоб «больше на порядок, чем из всех остальных регионов вместе взятых».

О каком регионе идет речь, госпожа Памфилова уточнять не стала. Она лишь пообещала «очень внимательно» изучить там ситуацию по итогам кампании. «Сейчас интенсивно работаем, чтобы снять все проблемы, которые ставят в своих обращениях граждане этого региона»,— сказала глава ЦИКа.

8 сентября в Единый день голосования в России пройдут выборы в 85 регионах. Избирателям предстоит выбрать 13 законодательных собраний, губернаторов, депутатов гордумы и глав муниципальных образований. В четырех одномандатных округах (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях) необходимо выбрать депутатов в Госдуму.

Выборы пройдут в том числе в Москве. С июля в столице продолжаются протесты из-за отказа Центризбиркома зарегистрировать оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Мосгоризбирком отказал в регистрации более 50 самовыдвиженцам, мотивировав это недействительными подписями.

О том, как ЦИК и МГИК подвели итоги регистрации кандидатов в Мосгордуму, читайте в материале “Ъ”.

О работе ЦИКа и окружных комиссий читайте в интервью Эллы Памфиловой “Ъ FM”.