СПГ растекается по рынку

Отрасль производства и продажи сжиженного природного газа (СПГ), уже более 50 лет являющаяся частью энергетического мирового рынка, в последние годы развивается все динамичнее. Аналитики компании «Делойт» пришли к выводу, что, несмотря на возникающие на энергетическом рынке сложности, в следующие два десятилетия СПГ будет только усиливать свои позиции на рынке углеводородов.

Многообещающие тенденции

Объем продаж СПГ за последние два десятилетия увеличился в четыре раза. Но, по оценке экспертов Deloitte, в последующие 20 лет он вырастет еще вдвое. Такое стремительное развитие отрасли СПГ аналитик компании VYGON Consulting Иван Тимонин связывает с увеличение числа потребителей газа на международном рынке. По его данным, в 2018 году мировое потребление сжиженного природного газа выросло более чем на 8% по сравнению с уровнем предыдущего года и достигло 314 млн тонн.

«Определяющую роль в этом сыграл Китай, где в настоящее время проводится активная экологическая политика, предполагающая замещение угольной генерации природным газом: в прошедшем году страна импортировала 54 млн тонн СПГ, что на 38% больше, чем годом ранее,— говорит аналитик.— При сохранении подобной динамики КНР сможет уже к 2020 году забрать у Японии титул ведущей страны-импортера. Среди крупных потребителей существенно нарастили объемы закупок и другие азиатские страны».

Растет, по его словам, и производство СПГ: за 2018 год общая мощность заводов по сжижению газа выросла на 41 млн тонн, до 406 млн тонн. Этот объем на рынок добавили вторая и третья очереди российского «Ямал СПГ», Ichthys LNG и вторая очередь Wheatstone LNG в Австралии, три американских завода и Kribi LNG в Камеруне, который пополнил список экспортеров, расширив его до 20 стран.

Помимо Китая серьезный рост потребления СПГ наблюдается в Индии. Аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Сергей Капитонов прогнозирует рост поставок СПГ туда в 2019 году на 15%. При этом, по его оценкам, спрос традиционных потребителей СПГ — Японии, Южной Кореи — стагнирует на фоне возвращения в эксплуатацию атомных реакторов.

«Главной тенденцией последних месяцев является значительный рост поставок СПГ в Европу,— говорит Сергей Капитонов.— По итогам марта, по данным Reuters Refinitiv, рост поставок СПГ в Северо-Западную Европу составит 70%, в то время как в Северо-Восточною Азию — 3%».

В последние годы на глобальном рынке углеводородов обозначились тенденции, которые оказывают заметное влияние на развитие сектора СПГ. «Важной тенденцией на рынке, которая начала проявляться еще два-три года назад, но остается очень актуальной и сейчас, является рост числа трейдеров СПГ, появление новых игроков, создающих свой СПГ-портфель,— отмечает независимый аналитик по газу Александр Собко.— В этот сегмент стали активно входить традиционные импортеры этого продукта, то есть разница между импортером и трейдером стирается. Ярким примером стали продажи этой зимой ямальского СПГ в Европе китайской CNPC: в базовом варианте компания покупает его для собственных нужд в Китае, но время от времени создается ситуация, когда оказывается выгоднее продать СПГ НОВАТЭКа поближе от места производства, а в компенсацию для собственных нужд, если они возникают, купить товар на спотовом рынке непосредственно в Азии».

Рынок СПГ становится все более похожим на нефтяной, что стимулирует появление на нем новых игроков, обладающих компетенциями с нефтяного рынка, отмечает Сергей Капитонов. Он также считает, что новые возможности ценового арбитража привлекают внимание к торговле СПГ не только газовых компаний, но и крупных международных сырьевых трейдеров. «В плане архитектуры контрактов на поставку СПГ стоит отметить такие важные тенденции, как сокращение сроков контрактов, снижение объемов, отмена условия destination clause, уход от нефтяной привязки в пользу смешанного ценообразования с привязкой "газ-газ",— говорит он.— Кроме того, чтобы выдержать конкурентную борьбу, компании начинают настоящую битву за снижение затрат. В таких условиях России, которая начинает играть все более весомую роль на глобальном рынке СПГ, необходимо искать новые возможности для радикального повышения эффективности, сокращать затраты, внедрять новые технологии, оптимизировать логистику и создавать новые рынки».

Многофакторная трансформация

Как отмечают в Deloitte, поскольку отрасль сейчас переживает непростые времена, ее рост в ближайшем десятилетии будет определяться несколькими ключевыми факторами.

Прежде всего существенную роль сыграет замедление экономического роста, влияющего на потребление в Европе и Азии. Вторым фактором является энергоэффективность. За последние несколько десятилетий энергоемкость, вызванная глобальным экономическим ростом, снизилась из-за высоких цен на энергоносители и экологических проблем, стимулировавших внедрение высокоэффективных технологий. Новые технологии и мониторинг регулирующих органов могут способствовать сохранению этой тенденции.

Помимо этого существенное влияние на рынок СПГ будет оказывать избыточное предложение товара. Новые производственные мощности в США и Австралии оказывают дополнительное давление на уже перенасыщенный рынок. К 2035 году для обеспечения спроса, возможно, понадобится лишь один из 20 запланированных проектов при условии, что он будет низкозатратным, иметь прямой доступ на рынок и предварительные договоренности о покупке.

Еще одним фактором в Deloitte называют уровень затрат на логистику. Сокращение расстояний перевозки и более гибкие условия контрактов могут снизить стоимость доставки, что приведет к увеличению объемов поставок вследствие увеличения инкрементной маржи. Все эти факторы в сочетании с новыми минимальными значениями суточных тарифов транспортных перевозок покроют разницу в цене СПГ, которая пойдет на инвестиции, поясняют эксперты.

Не менее важным условием является доступ на новые рынки: Япония и Южная Корея импортируют половину всех объемов СПГ, традиционно переплачивая за транспортировку сырья через Атлантический океан. Рост торговли в будущем потребует построения новых регазификационных терминалов во многих странах для соответствия растущим потребностям. Плавучие установки по сжижению природного газа и регазификации будут играть большую роль в расширении мирового рынка СПГ.

Также рынок СПГ в перспективе будет определять возможность найти новых потребителей. И в довершение эксперты Deloitte напоминают о ликвидности рынка. Распространение плавучих установок по сжижению газа и регазификации в сочетании с наращиванием возможностей по импорту и экспорту со стороны новых стран могут привести к замене доминирующих сейчас долгосрочных контрактов краткосрочными сделками, основанными на понятных эталонных ценах на газ и спотовых котировках.

Технологический драйвер

Некоторых корректировок рынка СПГ стоит ждать и от внедрения в отрасли новых технологий. В Deloitte отмечают, что применение современных цифровых технологий будет направлено на достижение большей гибкости, прозрачности и эффективности отношений покупателя и продавца. И, по оценкам экспертов, на первый план выходят такие технологии, как модульные проекты, блокчейн и Big Data.

Александр Собко отмечает, что в контексте влияния цифровых технологий стоит отметить создание так называемой СПГ-биржи GLX в Австралии — площадки, где, по заявлениям основателей, участники смогут напрямую совершать сделки с СПГ. «Несмотря на то что начинанию уже два года, пока эта площадка не получила широкой популярности,— добавляет он.— Тем не менее недавно было заявлено, что GLX планирует запустить собственный ценовой индикатор на СПГ — аналог JKM от Platts или Sling от Сингапурской биржи. Развитие цифровых технологий дает все основания предполагать, что эта или подобные площадки будут развиваться стремительнее: заключение таких сделок позволит сократить трансакционные издержки, сделает рынок СПГ гибче и эффективнее».

«Надо понимать, что меняется модель работы и финансирования СПГ-проектов,— добавляет Сергей Капитонов.— Время вертикально интегрированных проектов от добычи до поставки потребителю, подкрепленных долгосрочными и привязанными к нефти контрактами, проходит. Все большее распространение приобретают толлинговые схемы финансирования проектов, рост спотовых продаж, увеличение объемов поставок СПГ-трейдерами».

Говоря о перспективах развития рынка СПГ, эксперты уверены в дальнейшем росте как спроса, так и предложения. Они полагают, что в связи с продолжением политики переключения с угля на газ в Китае, появлением на рынке новых импортеров (ожидается, что до конца 2025 года статус СПГ-импортеров получат еще 15 стран), падением собственной добычи в Европе, а также потенциалом использования СПГ в качестве бункерного топлива можно ожидать, что в 2025 году мировое потребление СПГ будет находиться в диапазоне от 375 млн до 433 млн тонн.

«В результате всплеска интереса инвесторов к СПГ-индустрии, наблюдавшегося до начала 2015 года на фоне высоких цен на газ, в настоящее время на стадии строительства находятся СПГ-проекты суммарной мощностью 88 млн тонн, из которых 76 млн тонн могут быть введены уже до конца 2025 года,— подводит итог Иван Тимонин.— Кроме того, многие компании уже заявили о намерении принять окончательные инвестиционные решения (ОИР) в отношении 6 расширений и 17 новых заводов в 2019–2020 годах. В общей сложности речь идет о 224 млн тонн в год, но, принимая во внимание коммерческие, регуляторные и макроэкономические риски, с которыми сталкиваются проекты до и после принятия ОИР, с определенной уверенностью можно ожидать запуска лишь трех расширений и двух новых заводов — суммарно на 59 млн тонн».

Константин Анохин