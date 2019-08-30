Кубани могут перекрыть газ

В России в силу вступают новые правила внесения изменений в конструкцию автотранспорта. Это, в том числе, касается и регламентов установки на машины и прочую технику газобаллонного оборудования (ГБО)

Краснодарский край является одним из лидеров на рынке газомоторного топлива в России Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Согласно новым правилам, принятым на уровне Федерации, теперь для того чтобы перевести автомобиль, автобус или даже трактор на природный газ, нужно получить заключение специальной аккредитованной лаборатории, которых на сегодняшний день в России нет. Краснодарский край, как флагман программы по переводу автотехники на природный газ, может пострадать от этого в первую очередь.

Юг России традиционно является крупнейшим потребителем природного газа (метана) в качестве моторного топлива. Как отмечает заместитель исполнительного директора Национальной газомоторной ассоциации Артем Данилов, в Краснодарском крае на метане работает грузовой, легкий коммерческий и легковой транспорт. Большим потенциалом для работы на природном газе обладает сельскохозяйственная техника.

Правила могут испортить планы

В настоящее время на территории региона работают 14 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) «Газпрома». Их количество планируется увеличить до 27 единиц. Всего на территории России расположены 408 АГНКС (311 из них принадлежат «Газпрому»). «Новые правила легализации и контроля за изменением конструкции автомобилей могут кардинально изменить настоящее и будущее газомоторного рынка в России. Говоря откровенно, рынок экологичного топлива находится под угрозой»,— говорит господин Данилов.

Для такой категоричной позиции, по мнению эксперта, есть несколько причин. Во-первых, самое частое изменение в конструкции автомобилей — это установка газобаллонного оборудования. Сегодня, по словам Артема Данилова, владельцы машин, малые и крупные предприятия активно переводят транспорт на природный газ, и для них столь жесткая процедура регистрации доработок оборачиваются серьезными финансовыми тратами, а также длительной процедурой сбора документов. Если раньше достаточно было прислать фотографию нового оборудования, по которой специалист мог определить, верно ли установлена конструкция, то теперь автомобиль необходимо предоставить в специальную лабораторию.

«Мы полагаем, что в результате автомобилисты либо откажутся от перехода на природный газ, либо на дорогах появятся “серые” автомобили, которые не соответствуют правилам безопасности и представляют угрозу жизни и здоровью как водителя, так и окружающих»,— говорит эксперт.

Нужна отсрочка

Сейчас, по словам экспертов, в России нет аккредитованных лабораторий, которые должны проводить экспертизу по новому ГОСТу. Об этом, в частности сообщается в письме (есть в распоряжении издания), направленном от лица зампредседателя правления ПАО «Газпром» Виталия Маркелова вице-премьеру России Дмитрию Козаку. По мнению газовика, прежде чем новые правила вступят в силу, необходимо провести аккредитацию лабораторий во всех регионах страны. Дмитрию Козаку также направлена просьба об отсрочке введения закона для тщательной подготовки и безболезненной адаптации отрасли к новым условиям. В частности, Виталий Маркелов просит хотя бы год.

Природный газ (метан) — ключевая альтернатива нефтяным видам топлива, его стоимость в среднем по России составляет 16 рублей за 1 кубический метр. Стоимость 1 километра пути на метане для легкового автотранспорта составляет 1,6 рубля. По расходу 1 кубометр метана эквивалентен 1 литру бензина. По данным Краснодарстата, по состоянию на 19 августа 2019 года средняя стоимость 1 литра бензина марки АИ-92 на заправках Краснодарского края составляет 44,04 руб., бензина марки АИ-95 — 47,75 рубля, бензина марки АИ-98 и выше — 52,39 руб.

«Рынок газомоторного топлива по всей России с каждым годом набирает все большие обороты, реализуются государственные программы, проходят мероприятия, направленные на стимулирование развития рынка, в ряде регионов ставки транспортного налога при использовании ГБО обнулены либо снижены до рекордных отметок, на федеральных трассах формируются транзитные газомоторные коридоры. Это титанический многолетний труд и колоссальные вложения, которые нельзя сводить „на нет” одним резким движением»,— говорит Артем Данилов.

Кубань вступилась

В середине июня этого года в Краснодаре состоялся «круглый стол», посвященный данной проблеме. По его итогам представители региональных властей, а также ряд кубанских перевозчиков подписали обращение на имя Дмитрия Козака, где попросили поручить федеральному Министерству промышленности и торговли, а также МВД РФ проанализировать последствия введения новых правил и определить необходимые оперативные меры по стабилизации ситуации на рынке газомоторного топлива в России. Под обращением поставили подписи заместитель начальника отдела организации пассажирских перевозок департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Надежда Меженная, директор Союза транспортников Кубани Илья Брижак, председатель краевой комиссии по вопросам ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи Сергей Ушкалов, а также руководители ведущих предприятий автомобильного и топливного рынка региона.

Как ранее подчеркивал директор Южного филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» Виталий Брижань, в 2018 году рост спроса на природный газ со стороны владельцев автотранспорта Краснодарского края по сравнению с предыдущим годом составил 9%. Только за девять месяцев 2017 года в регионе было реализовано 33,2 млн кубических метров метана, а в 2018 году объем реализации за аналогичный период составил уже 36,1 млн кубометров. «Это обусловлено низкой ценой метана на Кубани, а также комплексной работой компании по реализации маркетинговых программ для потребителей и популяризации использования природного газа в качестве моторного топлива»,— пояснил господин Брижань.

Подвисшее соглашение

В августе минувшего года между администрацией Кубани и ООО «Газпром газомоторное топливо» была актуализирована и подписана дорожная карта по развитию в регионе сети газозаправочной инфраструктуры на период 2018–2021 годов. Документ предусматривает поиск земельных участков под размещение 12 перспективных объектов АГНКС. Речь шла о подготовке к строительству трех новых станций в Новороссийске и в Павловском районе. «Благодаря новым станциям улучшится инвестиционный климат в крае. Развитие газозаправочной инфраструктуры позволит привлечь новых бизнес-инвесторов. Также мы планируем увеличить долю транспортных средств, работающих на природном газе»,— сказал тогда первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко.

Планируется, что общий объем инвестиций ООО «Газпром газомоторное топливо» до 2021 года составит более 2 млрд руб. Строительство новых станций предполагает создание более 180 рабочих мест. Общая производительность планируемых к строительству АГНКС достигнет около 100 млн куб. м природного газа в год. Помимо «Газпрома» в перспективе строительство газозаправочной инфраструктуры ПАО «Роснефть», которая также еще в 2013 году заключила с администрацией края соглашение о строительстве газозаправочных станций на территории Кубани.

Газ безопаснее бензина Эксперты констатируют, что природный газ гораздо безопаснее всех остальных видом автомобильного топлива. По словам специалистов, нижний предел температуры самовоспламенения метана составляет 650°С, дизельного топлива – 320°С, бензина — 250°С. Пожароопасные концентрации метана находятся в пределах 4,4–17% объема, а паров дизельного топлива — 1,1–8%. Природный газ почти в два раза легче воздуха, поэтому при разгерметизации оборудования он сразу улетучивается. По классификации горючих веществ МЧС России по степени чувствительности метан входит в самый безопасный 4-й класс.

Где в Краснодарском крае заправить автомобиль природным газом*

Армавир, 6 километров от города по автодороге М-29 «Кавказ»

Армавир, поселок Заветный, 7-й км автодороги Армавир — Отрадная

Белореченск, ул. Придорожная, 8

Ейск, ул. Коммунистическая, 95

Ейск, ул. Тенистая

Каневская, ул. Горького, 266

Кореновск, район пересечения улиц Маяковской и Центральной

Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская, 4

Краснодар, Ростовское шоссе, 27

Кропоткин, автодорога Кропоткин — Тбилисская

Крымск, на трассе Краснодар – Новороссийск

Кущевская, на трассе М-4 «Дон»

Лабинск, пос. Заря Мира, ул. Дорожная, 85

Сочи, Лазаревское, ул. Калараша, 150

Сочи, ул. Виноградная, 272 (на территории АЗС «Роснефть»)

Тимашевск, автодорога Каневская — Краснодар

Тихорецк, ул.Тургенева (а/д Павловск–Махачкала, 34-й км)

Усть-Лабинск, ул. Коммунальная, 33

* по данным agnks.com

Дмитрий Михеенко