Нефтепереработка пойдет в рост

Как будет развиваться отрасль в ближайшие несколько лет

Основными НПЗ региона на сегодняшний день являются Туапсинский НПЗ, Афипский НПЗ, Ильский НПЗ, Славянский НПЗ и Краснодарский НПЗ. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», Туапсинский НПЗ показал выручку за 2018 год в размере 17,4 млрд руб., что на 3,9 млрд руб. больше, чем в 2017 году. Чистая прибыль завода за минувший год составила 7,14 млрд руб., что на 1,87 млрд руб. больше, чем годом ранее. Ильский НПЗ показал выручку за прошлый год в размере 9,15 млрд руб., а чистую прибыль — 695,9 млн руб., что на 404,7 млн руб. больше, чем годом ранее.

Нефтеперерабатывающий завод «Славянск ЭКО» показал выручку 101,5 млрд руб. По сравнению с 2017 годом эта сумма выросла на 30 млрд руб. Чистая прибыль НПЗ практически не изменилась с позапрошлого года и составила 2,1 млрд руб. (в 2017 году — 2 млрд руб.). Афипский НПЗ показал выручку в 2018 году 8,8 млрд руб., что на 16,1 млрд руб. меньше, чем в 2017 году. Убыток Афипского нефтеперерабатывающего завода за минувший год составил те же 8,8 млрд руб. По отчетности за 2017 год прибыль предприятия составляла 989,5 млн руб. Краснодарский НПЗ входит в структуры афипского предприятия, поэтому его выручка не выделяется в отдельную графу.

Добыча нефти и объем нефтепереработки в Краснодарском крае никак не связаны. Большая часть НПЗ покупает нефть, произведенную в разных регионах Фото: Андрей Бойко, Коммерсантъ

До середины 2020 года в модернизацию нефтеперерабатывающего завода ООО «Славянск ЭКО» планируется инвестировать около 7,7 млрд руб. Сейчас там ведется строительство новой очереди предприятия, начатое в 2015 году. На заводе появятся резервуарный парк и две технологические установки для переработки нефти и нефтепродуктов. Новые объекты позволят увеличить годовой объем переработки сырья на 35% — от существующих 3,5 млн тонн до 5 млн тонн. ООО «Славянск ЭКО» зарегистрировано в Славянске-на-Кубани в 2011 году. Уставный капитал (УК) общества — 1,33 млрд руб. 88,5% УК принадлежит бизнесмену Валерию Паранянцу, еще 11,5% — ООО «Фарватер», также контролируемому господином Паранянцем.

Завод входит в пятерку крупнейших компаний нефтепереработки Краснодарского края. Предприятие включает установки по переработке нефти, емкости для хранения сырья и готовой продукции, а также собственные железнодорожные пути и эстакады слива и налива. За десять месяцев 2018 года налоговые поступления в консолидированный бюджет региона составили более 327 млн руб.

Афипский НПЗ (после вхождения в структуру ПФГ «САФМАР» М.С. Гуцериева) в мае текущего года возобновил работу в штатном режиме. Так, за отчетный период объем переработки нефти предприятием достиг 460 тысяч тонн нефти, что больше показателя апреля на 67% (300 тысяч тонн). При этом глубина переработки увеличилась на 2,2% и составила 80,17%.

Необходимо отметить, что рост показателей НПЗ обусловлен ограничением поставок сырья в предыдущий период, в апреле 2019 года завод полностью прекратил переработку нефти. Это связано с рядом финансовых сложностей прежних акционеров общества. Однако уже в мае, после смены собственника и руководства завода, поставки сырья полностью восстановились, что позволило загрузить мощности предприятия и стабилизировать его производственную деятельность.

Наибольший прирост зафиксирован в выработке газойля — получено около 177 тыс. тонн продукта, что составляет более 38% от общего объема произведенной продукции. В планах руководства завода на ближайшую перспективу — масштабная реконструкция, строительство и ввод в эксплуатацию новых технологических объектов. Эти меры позволят увеличить объемы переработки, освоить выпуск новых нефтепродуктов и повысить их качество.

Напомним, семья бывшего главы Госстроя Владимира Когана продала контрольный пакет в Афипском НПЗ структурам «Сафмара» Михаила Гуцериева. Он заплатил около $20 млн за актив с высоким долгом, который останется на балансе НПЗ.

Объем переработки упал на три процента

Как рассказали в министерстве ТЭК и ЖКХ Краснодарского края, в настоящее время крупными нефтяными компаниями края проводятся мероприятия, направленные на реконструкцию действующих нефтеперерабатывающих заводов, а также увеличение объемов переработки нефти. «Ведутся работы по созданию эффективного и экологичного производства за счет применения современных технологий нефтепереработки, а также замене морально устаревшего и физически изношенного оборудования и трубопроводов. Улучшаются экологические показатели, ведется обеспечение безопасной эксплуатации, внедрение современной автоматизированной системы управления и противоаварийной защиты и, соответственно, увеличения глубины переработки сырья»,— рассказали в министерстве ТЭК и ЖКХ.

В период реализации стратегии развития нефтеперерабатывающей отрасли позволили увеличить объем переработки нефти в крае в 1,9 раза с 12,6 млн тонн в 2011 году до 25 млн тонн в 2017 году. Общий объем переработки нефтяного сырья в крае, по данным крайстата, за 2018 год составил 24,4 тыс. тонн — 97% к аналогичному периоду 2017 года.

Cнижение объемов добычи нефти в Краснодарском крае продолжается уже не первый год. и связано оно с высокой степенью выработанности разведанных месторождений. В данный момент выработано более 90% запасов нефти и газа

«ООО “ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт” реа­ли­зуется 11 инвестиционных проектов по строительству АЗС. В 2013 году завершена реализация первого пускового комплекса на ООО “РН-Туапсинский НПЗ”. Афипский НПЗ в 2015 году реконструировал действующие мощности завода и продолжает наращивать объемы переработки. Ильским НПЗ реализуются мероприятия по созданию на базе действующего НПЗ комплекса установок по глубокой переработке нефтяного сырья без остановки действующего производства.

Начата реализация программы развития системы магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов ПАО АК “Транснефть”, направленная на реализацию стратегических задач в части развития системы магистральных нефтепродуктопроводов, диверсификации нефтепродуктовых потоков, укрепления позиции на рынках сбыта»,— говорят в министерстве.

Так, в 2012 году, по данным ведомства, дан старт проекту расширения КТК, предусматривающий увеличение мощности трубопроводной системы до 67 млн тонн нефти в год, который предполагает строительство на территории Краснодарского края двух новых нефтеперекачивающих станций НПС-7 (Динской район) и НПС-8 (Крымский район). Проведена реконструкция действующей НПС «Кропоткин» (Кавказский район) и реконструкция морского терминала (Новороссийск). Работы по этому проекту закончены в 2018 году.

Добыча сокращается

По состоянию на 2019 год на территории Краснодарского края государственным балансом запасов учтены 154 месторождения с промышленными запасами нефти, газа и конденсата, сообщили, в региональном министерстве ТЭК и ЖКХ. Перспективные извлекаемые ресурсы нефти учтены по 32 перспективным площадям в объеме 46,4 млн тонн. Перспективные ресурсы газа по 15 площадям составляют 123,9 млрд куб. м, газового конденсата — 0,421 млн тонн. Извлекаемые перспективные ресурсы Краснодарского края на суше составляют более 170 млн тонн условного топлива. Потенциал извлекаемых ресурсов шельфа Азовского и Черного морей составляет более 2,5 млрд тонн условного топлива.

По итогам деятельности за 2018 год добыча нефти с газовым конденсатом в крае составила 794,5 тыс. тонн и 926,9 тыс. тонн, что составляет 85,7% к добыче 2017 года, в том числе добыча нефти — 790,8 тыс. тонн (темп роста — 91,9%), газового конденсата — 3,8 тыс. тонн (5,6%). Добыча газа составила — 2,4 млрд куб. м (81,8% к 2017 году).

По мнению аналитика по товарным рынкам АО «Открытие Брокер» Оксаны Лукичевой, падение уровня добычи углеводородов в Краснодарском крае в минувшем году можно связать с сокращением добычи нефти по пакту ОПЕК+. По условиям соглашения участвующие в нем страны должны сократить добычу на 1,8 млн баррелей в сутки от уровня октября 2016 года. Это, по мнению аналитика, в целом оказало негативное влияние на российскую добычу нефти.

«Достаточно большая доля по сокращению добычи нефти пришлась на компанию „Роснефть“, крупнейшего представителя нефтеиндустрии в Краснодарском крае»,— комментирует госпожа Лукичева.

Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков добавляет, что на юге России добывают меньше углеводородов, чем на севере и востоке страны, поэтому не исключено, что нефтегазодобывающие компании приняли решение сократить добычу именно здесь, где мягче климат, что позволяет быстрее восстановить добычу.

Недра истощились

Немаловажным фактором в сокращении добычи нефти и газа на Кубани эксперты считают истощение запасов углеводородов в регионе. Так, по информации специалистов министерства ТЭК и ЖКХ Кубани, добыча углеводородов в регионе ведется уже более 150 лет, а в шестидесятых годах XX века Краснодарский край был основным поставщиком природного газа в центр страны. «С 1950 года за 20 лет добыча нефти и газа возросла почти в десять раз, достигнув своего максимума — 33,4 млн тонн. Рост объемов добычи был связан с открытием крупнейшего в Западном Предкавказье Анастасиевско-Троицкого нефтегазоконденсатного месторождения и большой группы крупных газоконденсатных месторождений на севере и северо-востоке края: Каневского, Ленинградского, Староминского, Березанского и других месторождений. Однако начиная с 1990-х годов объемы добычи стали постепенно сокращаться. К 2017 году уровень объема добычи углеводородного сырья стабилизировался на отметке 4,4—4,5 млн тонн условного топлива в год»,— рассказали в краевом минТЭК и ЖКХ.

Аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова констатирует, что снижение объемов добычи нефти в Краснодарском крае продолжается уже не первый год и связано оно с высокой степенью выработанности разведанных месторождений. По ее данным, выработано более 90% запасов нефти и газа. Оксана Лукичева отмечает, что доля добычи полезных ископаемых края в общем уровне российской добычи не превышает 1%. К примеру, доля Тюменской области — около 40%. «Доля добычи полезных ископаемых в ВРП Краснодарского края составляет, по данным Росстата, не более 0,75%, поэтому снижение их добычи вряд ли окажет существенное влияние на экономику региона»,— резюмирует эксперт.

Как отмечают в краевом минТЭК и ЖКХ, у региона существует потенциал добычи углеводородов на шельфах Азовского и Черного морей на уровне 2,5 млрд тонн условного топлива в год. В настоящее время инвестиционные проекты в акватории морей реализуют «Роснефть» и «Приазовнефть». По материалам ОАО «Союзморгео», ресурсы Азовского моря составляют более 1,5 млрд тонн условного топлива, оценка запасов Туапсинского прогиба, по разным данным,— от 3 до 11,5 млрд тонн условного топлива.

Перспективы на рост

В настоящее время ПАО «НК „Роснефть“» реализуется инвестиционный проект «Обустройство Анастасиевско-Троицкого месторождения». Кроме того, проводится работа ООО «НК „Приазовнефть“» по увеличению добычи углеводородов в акватории Азовского моря. Указанные мероприятия позволят предотвратить резкое падение объема добычи углеводородов и стабилизировать их на уровне 4,1–4,5 млн тонн условного топлива в год.

«По прогнозным оценкам на территории Краснодарского края, могут быть разведаны еще довольно значительные запасы углеводородов, в том числе: в западной части (зона Приазовских плавней), на шельфе Азовского моря и на шельфе Черного моря, в зоне Анапско-Темрюкского шельфа. По оценке специалистов, в целом по краю, на суше, ресурсы углеводородов в нефтяном эквиваленте могут составить более 4 млрд тонн, ресурсы Азовского моря — более 200 млн тонн условного топлива (по последним материалам ОАО «Союзморгео» ресурсы Азовского моря — более 1,5 млрд тонн условного топлива). Оценка запасов углеводородов Туапсинского прогиба, по данным разных источников, составляет от 3 до 11,5 млрд тонн условного топлива»,— рассказывают в министерстве ТЭК и ЖКХ Краснодарского края.

По словам специалистов министерства, в настоящее время ПАО «НК „Роснефть”» в лице ООО «РН — Краснодарнефтегаз» получило лицензию на разведку и освоение месторождения в крае (Южно–Курчанский участок). В 2015 году ООО «НК „Приазовнефть”» приступило к реализации инвестиционного проекта «Геологическое изучение, поиск и оценка месторождений углеводородного сырья в пределах Темрюкско-Ахтарского участка дна акватории Азовского моря». Реализация проекта направлена на поиск, разведку нефтяных и газовых месторождений на шельфе Азовского моря, подготовку сырьевой базы нефтегазодобычи и обеспечение геостратегических приоритетов развития Краснодарского края. В 2016 году компанией пробурена поисково-оценочная скважина «Новая-1» в пределах акватории Азовского моря.

Сейчас извлекаемые запасы углеводородного сырья составляют: нефть — 3,1 млн тонн, газ — 1,1 млрд куб. м. Ожидаемый объем добычи углеводородов с месторождения «Новое» составит около 100 тыс. тонн условного топлива в год.

Море даст углеводороды

ООО «Газпром добыча Краснодар» осуществляет эксплуатацию 44 месторождений, в том числе 26 газовых, 10 газоконденсатных, семь нефтегазоконденсатных и одного нефтяного месторождения. Общий эксплуатационный фонд по месторождениям составляет 1257 скважин. В год предприятие добывает около 2,8 млрд куб. м газа и 240 тыс. тонн жидких углеводородов.

Запланированы также мероприятия по наращиванию объемов углеводородного сырья. Так, планируется подключение трех скважин Восточно-Прибрежного месторождения, расположенных на восточном берегу Азовского моря, в зоне Приазовских плавней в Славянском районе региона. Рассматривается возможность ввода в разработку Песчаного месторождения, территориально расположенного в Славянском районе в непосредственной близости от разрабатываемого Восточно-Прибрежного. Планируется бурение и подключение эксплуатационных скважин на Бейсугском месторождении, расположенных в лиманной зоне на территории Приморско-Ахтарского района, в 12 км от Приморско-Ахтарска.

Геолого-разведочные работы проводятся в пределах Прибрежно-Новотитаровского лицензионного участка, лицензия на который принадлежит ООО «Газпром добыча Краснодар», и Крупского лицензионного участка ПАО «Газпром». По результатам выполненных сейсморазведочных работ на территории Славянского района выявлены перспективные структуры в районе Западно-Варавенского и Калабатского. Ресурсы нефти и газа по ним оцениваются в 6,71 млн тонн условного топлива.

«В среднесрочной перспективе за счет ввода с 2019 года трех скважин Песчаного месторождения и подключения в 2021 году трех скважин Восточно-Прибрежного месторождения добыча углеводородов по Краснодарскому краю в период 2019-2022 г.г. стабилизируется по природному газу на уровне 300 млн куб. м в год, по жидким углеводородам — в 100 тыс. тонн»,— говорят в министерстве.

До 2027 года прогнозируется рост добываемых объемов углеводородного сырья за счет ввода в разработку Песчаного месторождения и поэтапного (после бурения) подключения скважин Бейсугского месторождения. Годовые объемы природного газа увеличатся в 3,5 раза и достигнут 1,1 млрд. куб. м, объемы жидких углеводородов до 260 тыс. тонн.

Ввод в эксплуатацию скважин Крупской залежи в 2029 году обеспечит годовой отбор природного газа в 2,8 млрд куб. м с последующим увеличением до 3,2 млрд куб. м в год. За счет ввода скважин Западно—Варавенской и Калабатской залежей годовые отборы жидких углеводородов достигнут 550 тыс. тонн.

Противоречий нет

По мнению экспертов, добыча нефти и объем нефтепереработки в Краснодарском крае никак не связаны. Большая часть НПЗ покупает нефть, произведенную в разных регионах (как правило, смешивается несколько сортов нефти). «Для нефтепереработки, в основном, имеет значение удобство логистики (как сырья, так и готовой продукции), налоговый режим и стратегические планы владельца НПЗ (многие НПЗ входят в ВИНКи и их загрузка зависит от планов головной компании). Поскольку Краснодарский край располагает портами, через которые осуществляется отгрузка нефти на экспорт, проблем с поставками нефти из других регионов там нет. Это позволяет гибко реагировать на спрос на нефтепродукты, вне зависимости от местного производства нефти»,— говорит советник по макроэкономике генерального директора «Открытие Брокер» Сергей Хестанов.

Ведущий эксперт УК «Финам Менедж­-

­мент» Дмитрий Баранов считает, что рост нефтепереработки на Кубани может быть связан с несколькими вещами. Во-первых, с устойчивой работой всей нефтеперерабатывающей отрасли страны в целом, стабильным спросом на ее продукцию со стороны как внутренних, так и внешних потребителей. Во-вторых, в связи с тем, что предприятия по переработке нефти в регионе используют современные технологии, там уже была проведена модернизация, что повысило их конкурентоспособность. В-третьих, выгодное расположение предприятий, благоприятные климатические условия и наличие развитой инфраструктуры также могли способствовать достижению таких результатов.

«Перспективы развития нефтепереработки в крае хорошие. Связано это в первую очередь с тем, что потребление такой продукции на юге страны увеличивается как за счет местных потребителей, так и за счет приезжающих из других субъектов. Расположение края и развитие разных видов транспорта создает прекрасные возможности для экспорта нефтепродукции, и нельзя упускать такую возможность, это дает отличный шанс для развития отрасли. В-третьих, благоприятные перспективы перерабатывающей отрасли в регионе объясняются тем, что в ближайшие годы у нее вряд ли появятся серьезные конкуренты из числа соседних субъектов, а значит, у местных игроков есть возможность укрепить свои позиции, увеличить свои операционные показатели»,— говорит эксперт.

Объем добычи нефти в 2018 году сократился на 15 процентов Фото: Станислав Залесов, Коммерсантъ

Изменения в нефтепереработке, по его словам, происходят так же, как и в других отраслях: из-за изменения законодательства или из-за изменения рыночной ситуации. Например, фискальное регулирование или введение более жестких экологических стандартов влияет на всю отрасль, заставляет меняться производителей нефтепродуктов. Также и выход на рынок нового игрока или изменение стоимости транспортировки сырья или готовой продукции влияет на всю отрасль, приводит к ответным шагам со стороны нефтепереработчиков. «Очевидно, что эти два фактора и дальше будут определять работу всей нефтеперерабатывающей отрасли в стране, главное — найти правильный баланс интересов между ними, чтобы отрасль успешно работала и дальше, обеспечивала необходимой продукцией, вносила вклад в развитие отечественной экономики»,— рассказывает Дмитрий Баранов.

На Кубани, по его словам, развиты различные виды транспорта, в том числе трубопроводный и железнодорожный, поэтому доставить сюда нефть для переработки можно разными способами. Учитывая растущий спрос на продукцию и наличие портов, через которые она экспортируется, объемы производства могут быть еще увеличены, что ещё больше может контрастировать с тем, сколько сырья добывают в крае. Однако такое расхождение не должно удивлять, и переработчики края без нефти не останутся, что же касается добычи нефти, то при изменении ситуации, ее будут добывать больше и часть поступит на переработку на местные мощности.

Геополитически выгодная позиция

Кубанский нефтегазовый комплекс бази­руется на предприятиях нефтегазодобычи, нефтепереработки и нефтепродуктообеспечения, большая часть из которых была размещена в регионе еще во второй половине XX века, говорит руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. У Краснодарского края геополитически выгодная позиция для экспорта нефтепродуктов, развитая транспортная сеть, большинство продукции в регион поступает с железнодорожным транспортом.

На местный рынок зашли крупные игроки ПАО «НК „Лукойл“», ПАО «НК „Роснефть“» и ПАО «Газпром». Это видно, исходя из данных Министерства топливно-энергетического комплекса и ЖКХ Краснодарского края, только за последнее десятилетие объем переработки вырос в 2,3 раза, превысив 20 млн тонн.

«Развитие нефтеперерабатывающей отрасли в Краснодарском крае серьезно зависит от политической составляющей и событий на мировом рынке. Существенную дополнительную выручку российская нефтегазовая отрасль получила за счет санкций, введенных США в отношении Венесуэлы и Ирана. Когда на рынке появился острый дефицит смеси, отечественные компании увеличили отгрузку в Европу, заработав с конца 2018 года порядка 950 млн рублей. Однако стоит учитывать и то, что российская сторона тоже испытывает санкционные ограничения и готовится к новому пакету санкций. Еще один фактор, который повлияет на рост или замедление отрасли,— итоги торговой войны между США и Китаем»,— считает Артем Деев.

По мнению аналитика управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александра Осина, в нефтепереработке Краснодарского края сравнительно высок развитый региональный сегмент. Его объем производства НПЗ составляет порядка 10% от общероссийского производства.

«Ухудшение динамики производства нефтепродуктов в регионе в первом полугодии носило общероссийский характер. Поводом — с точки зрения общероссийской тенденции — называли техническую приостановку Антипинского НПЗ, крупнейшего независимого производителя нефтепродуктов в России. Однако, реальная причина — в падении рентабельности бизнеса АЗС и опосредованно переработки»,— комментирует эксперт.

Ожидается рост

По данным Российского топливного союза, в середине 2019 года прибыльность от продажи бензина на АЗС снизилась в 10 раз с начала 2019 года, почти до нуля. Российский топливный союз, объединяющий независимые сети заправок, называл ситуацию критической. Реальные цены на бензин в годовом исчислении снизились в июне на 3,5%, что делало ситуацию в отрасли схожей с кризисными периодами 2008-2010 годов и 2014-2015 годов. Однако, в отличие от указанных периодов, никаких значимых стимулирующих мер от правительства и ЦБР экономика России, по мнению эксперта, не получила. Напротив, по его словам, развивалось ужесточение бюджетной политики при сохранении «жестких» монетарных условий.

С точки зрения оценок ситуации в экономике, характерна в данном контексте статистика ЦБР, согласно которой доля «просрочки» по кредитам нефинансовым предприятиям составляет сейчас 8%. Это 15—летний максимум. Собственно, и само падение реальных цен на продукцию НПЗ следствие политики регуляторов, поскольку причиной спада в инфляции явилось, как представляется, сжатие экономического спроса за счет жесткой монетарной и налоговой политики. На этом фоне укрепление курса рубля — за счет падения инфляционных рисков — не сопровождалось повышение цен на нефть. Рублевые цены на нефть упали, отрасль погрузилась в кризис.

Причину повышения активности на рынке нефтепереработки Краснодарского края Александр Осин видит в том, что на фоне циклически, без поддержки регуляторов, на основе снижения базы расчетов начался процесс повышения рублевых цен на продукцию НПЗ в годовом исчислении. Это улучшило отраслевые прогнозы. Вдобавок информация с мировых рынков о готовящемся новом раунде монетарного стимулирования ведущих экономик а также действия ОПЕК + поддержала цены на нефть. Тем временем курс рубля несколько снизился под влиянием циклического роста рыночных оценочных рисков, что в итоге значительно, как представляется, улучшило прогнозы динамики возможных рублевых цен на продукцию НПЗ в перспективе ближайших шести месяцев. Это и отражается сейчас в активизации переработки на НПЗ региона.

«В ближайшие полгода я ожидаю восстановления показателей годового прироста цен на продукцию НПЗ на уровнях положительных изменений. Прогноз производства НПЗ по РФ в целом сейчас снизился до 273,5 против 279,9 в 2018 году, эта ситуация создает риски резкого повышения цен на бензин в РФ в ближайшие кварталы под влиянием сокращения запасов. Перспектива значимого экономического шока должна беспокоить власти, которые к нему не готовы, регуляторы могут отдавать НПЗ региона соответствующие распоряжения о желательности наращивания производства несмотря на неблагоприятную пока конъюнктуру. Я ожидаю в перспективе полугода существенного, в пределах 10%, роста цен и заметного, скажем на 5% год к году, увеличения объемов производства НПЗ региона»,— рассуждает эксперт.

Дмитрий Михеенко