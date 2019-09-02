Павел Воля стал лицом рекламной кампании Газпромбанка

Шоумен Павел Воля заключил с Газпромбанком контракт, рассчитанный до конца года. Он будет рекламировать розничные вклады и кредиты банка, говорится в пресс-релизе кредитной организации. Кампания с участием телеведущего началась с сентября. В частности, со 2 сентября запущены наружная и интернет-реклама, с 16 сентября запустят ТВ-рекламу.

Ролики будут транслировать на 13 телеканалах, наружную рекламу разместят в 165 городах. «В рамках интенсивной поддержки развития новой розницы Газпромбанка мы впервые интегрируем в рекламную кампанию знаменитость»,— заявила начальница департамента коммуникаций и маркетинга банка Анастасия Смирнова.

Напомним, в числе клиентов Газпромбанка — более 5 млн физических и порядка 45 тыс. юридических лиц. По итогам 2018 года банк получил 39,5 млрд руб. чистой прибыли. Размер его собственных средств достиг 676,4 млрд руб., активы — 6532,1 млрд руб.