Токаев пообещал содействовать политической конкуренции в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая со своим первым ежегодным посланием к народу, сказал, что намерен содействовать развитию политической конкуренции в стране. Он также объявил о планах сократить на четверть число сотрудников госаппарата.

По мнению господина Токаева, предстоящие выборы в мажилис (нижнюю палату парламента) и маслихаты (местные органы власти) «должны способствовать развитию многопартийной системы». «Как глава государства, вижу свою задачу в том, чтобы содействовать развитию многопартийности, политической конкуренции и плюрализма мнений в стране. Это важно для стабильности политической системы в долгосрочной перспективе»,— заявил он (цитата по «РИА Новости»).

Как считает президент Казахстана, нужно разрешать проводить в стране мирные акции и митинги, но пресекать хулиганство и «любые призывы к неконституционным действиям». «Если мирные акции не преследуют цели нарушения закона и покоя граждан, то нужно идти на встречу и в установленном порядке давать разрешение на их проведение, выделять для этого специальные места, причем не на окраинах городов»,— сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он также поручил к 2024 году сократить на 25% число госслужащих и работников национальных компаний. Эта мера должна способствовать «повышению эффективности работы» чиновников, уточнил президент Казахстана. Он предложил брать на госслужбу «подготовленные молодые кадры». «Начиная с 2020 года мы приступим к постепенному сокращению численности государственных служащих, а высвободившиеся средства направим на материальное стимулирование наиболее полезных работников»,— заявил он.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана 12 июня. Выборы, которые прошли 9 июня, сопровождались протестами. За участие в несанкционированных акциях полиция задержала около 700 человек. Господин Токаев убежден, что протесты были связаны с высоким уровнем бедности.

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