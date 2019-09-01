В Беслане проходит трехдневная вахта памяти в годовщину теракта

Утром 1 сентября в Беслане начались трехдневные траурные мероприятия в память о погибших 15 лет назад во время теракта в школе № 1. В 9:45 мск во дворе школы вместе со звонком началось возложение цветов.

В пресс-службе главы и правительства Северной Осетии ранее сказали ТАСС, что сценарий «траурных мероприятий за все эти годы не изменился»: в школьном зале будут зажигать свечи, во двор школы принесут игрушки и воду, все три дня во дворе школы будет звучать траурная музыка.

Панихида по жертвам теракта состоится в Международный день солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября в Москве.

Бесланская школа №1 была захвачена террористами пятнадцать лет назад — 1 сентября 2004 года. В результате теракта погибли 334 человека, из них 186 — дети. Специальный корреспондент “Ъ” Ольга Алленова вернулась в Беслан и спустя 15 лет после трагедии выпустила книгу «Форпост. Беслан и его заложники».

“Ъ” публикует отрывок из книги Ольги Алленовой.