Зеленский обвинил МИД в попытках помешать общению с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что руководство Министерства иностранных дел, сложившееся во время нахождения у власти Петра Порошенко, очень хотело не допустить личного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. «Руководители (МИДа.— “Ъ”) моего предшественника очень не хотели допустить разговоров моих с президентом РФ»,— заявил он в интервью телеканалу «1+1».

«Для них — не дай Бог сейчас моряки вернутся через разговор Зеленского с Путиным, не дай Бог такое произойдет»,— сказал господин Зеленский (цитата по «РИА Новости»). По словам президента Украины, во время второго звонка состоялся обмен определенной информацией и уточненной информацией «о возращении наших ребят и не только моряков».

В комментарии к одному из телефонных разговоров пресс-служба Кремля сообщила, что во время беседы с украинским президентом Владимир Путин «подчеркнул, что для деэскалации конфликта необходимо, прежде всего, исключить дальнейшие обстрелы украинскими войсками населенных пунктов Донбасса, приводящие к жертвам среди мирного населения». Тогда главы государств подтвердили «исключительную важность последовательной реализации минских договоренностей», обсудили перспективы взаимодействия в «нормандском формате» и условились активизировать работу по возвращению удерживаемых лиц.

Напомним, в СИЗО «Лефортово» в четверг были собраны три десятка граждан Украины, как уже осужденные за преступления в России, так и находящиеся под следствием за них. Осужденных, среди которых Роман Сущенко, Олег Сенцов и Евгений Панов, предполагается помиловать указом президента и выслать на родину, получив в обмен помилованных россиян.

О планах по обмену — в публикации “Ъ” «Украинских моряков отправят сидеть на родину».