Квят занял 18-е место в квалификации Гран-при Бельгии

Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят занял 18-е место в квалификации 13-го этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Бельгии. Гражданин Монако Шарль Леклер из команды Ferrari стал победителем квалификации. Второй результат показал его партнер по команде немец Себастьян Феттель, третье — британец Льюис Хэмилтон из Mercedes.

Гонка «Формулы-1» Гран-при Бельгии пройдет 1 сентября на трассе Спа-Франкоршам.

Напомним, Квят вопреки ожиданиям не получил «повышения» в виде приглашения вернуться в команду «Формулы-1» Red Bull. Вместо россиянина руководство конюшни решило дать шанс его напарнику по Toro Rosso Александру Элбону, который заменит в главной команде «быков» Пьера Гасли.

Подробнее об этом читайте в публикации “Ъ”.