Минэнергетики США: тема санкций по «Северному потоку-2» рассматривается на высоком уровне

Министр энергетики США Рик Перри назвал весьма вероятным введение санкций в связи с реализацией проекта «Северный поток-2». «Я предполагаю, что, вероятно, да»,— ответил он на вопрос журналистов о том, будут ли введены ограничительные меры (цитата по ТАСС).

Господин Перри уточнил, что переговоры по теме санкций ведутся на высоком уровне. «Мы серьезно относимся к такому варианту»,— добавил министр.

Ранее комитет по иностранным делам Сената США проголосовал за введение санкций в отношении компаний—участников трубопровода «Северный поток-2», которые предоставляют морские суда для строительства или финансовую и техническую поддержу.

«Северный поток-2» готов уже на 75%, первые поставки газа ожидаются к концу года. Окончательный ввод «Северного потока-2» может состояться во второй половине 2020 года, если Дания будет настаивать на прокладке газопровода по новому маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм.

О том, какие санкции могут быть введены в отношении европейских партнеров «Северного потока-2», читайте в публикации “Ъ”.