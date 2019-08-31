Россия направит в Боливию самолет для борьбы с пожарами

В Боливию прибудет российский Ил-76 для помощи в борьбе с лесными пожарами, сообщил президент южноамериканской республики Эво Моралес. По его словам, самолет ожидается на следующей неделе.

«Из России нам сообщили, что через 4–5 дней прибудет самолет российского производства Ил-76 вместимостью 50 тыс. л. Мы его не арендуем, нам его предоставляют, мы будем оплачивать только эксплуатационные расходы»,— рассказал президент Боливии (цитата по ТАСС).

Масштаб пожаров в регионе Амазонки в этом году гораздо серьезнее, чем в последние годы. Число возгораний превысило 78 тыс. Эво Моралес первоначально отказывался от принятия международной помощи, но потом поменял свою позицию. 28 августа он вместе с журналистами посетил охваченный пожарами регион.

Как борются с пожарами в соседней Бразилии, читайте в публикации “Ъ” «Бразильской армии приказано прекратить огонь».