Президент Боливии посетил охваченный пожарами регион

Президент Боливии Эво Моралес проинспектировал, как борются с лесными пожарами в стране. Глава государства и группа журналистов отправились на вертолете в леса региона Чикитания.

После приземления на выжженной поляне господин Моралес надел рюкзак пожарного и без униформы начал тушить пожар. «17–18 августа было 8 тыс. очагов, а на вчера уже чуть более тысячи. Это результат совместной работы»,— сказал президент (цитата по «РИА Новости»).

Вечером после долгого перерыва пошел сильный дождь.

Ранее Эво Моралес изменил свою позицию относительно международной помощи в борьбе с бушующими в стране пожарами, и готов ее принять. До сих пор он отказывался, уверяя, что Боливия справится со стихией своими силами, несмотря на то, что масштаб пожаров в регионе Амазонки в этом году гораздо серьезнее, чем в последние годы.

Как борются с пожарами в соседней Бразилии, читайте в публикации “Ъ” «Бразильской армии приказано прекратить огонь».