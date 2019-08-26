Президент Боливии согласился принять помощь других стран в тушении лесных пожаров

Президент Боливии Эво Моралес изменил свою позицию относительно международной помощи в борьбе с бушующими в стране пожарами, и теперь он готов ее принять. До сих пор он отказывался, уверяя, что Боливия справится со стихией своими силами, несмотря на то, что масштаб пожаров в регионе Амазонки в этом году гораздо серьезнее, чем в последние годы.

За последние дни огонь на фоне сухой погоды уничтожил леса и сельскохозяйственные посевы на площади около 1 млн га. В тушении пожаров задействованы более 2 тыс. пожарных. Распространение огня вызвало обеспокоенность международной общественности, и президенту Боливии за эти дни предложили помощь в борьбе с пожарами главы Испании, Аргентины, Перу, Чили, Парагвая, а президент Франции заявил в минувшее воскресенье, что страны G7 уже собирают гуманитарную помощь для пострадавшего от огня региона Амазонки. «Мы приветствуем международные предложения помощи, будь то от организаций, людей или президентов,— заявил Эво Моралес в ходе поездки по пострадавшим районам.— Я поручил министерствам обороны и иностранных дел изучить вопрос использования этой помощи для борьбы с пожарами».

О том, как борются с пожарами в соседней Бразилии читайте в публикации “Ъ” «Бразильской армии приказано прекратить огонь».

Алена Миклашевская