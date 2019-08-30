Силуанов предложил отказаться от штрафов для бизнеса за первое нарушение

Первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов считает, что штрафы для бизнеса можно заменить предупреждениями, если нарушение совершено впервые. «Здесь нужно использовать принцип предупреждения: первый раз вышел контрольный орган, нашел нарушение действующих порядков, инструкций, законодательства... в случае, если это нарушение устранено, можно ограничиться предупреждением и не взимать какие-то штрафы»,— сказал господин Силуанов на совещании по реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» (цитата по «РИА Новости»).

По его мнению, отказаться от штрафов могут проверяющие органы, в том числе Федеральная налоговая служба. Господин Силуанов также высказался по поводу размеров штрафов. «У нас на самом деле такая ситуация складывается, что где-то штрафы минимальны, еще старые советские уровни — по 50–100 руб., а где-то — 300 тыс. — 1 млн руб. Надо найти золотую середину»,— сказал министр.

В мае на деловом завтраке Сбербанка в рамках Петербургского международного экономического форума господин Силуанов рассказал, что предприниматели, недовольные инвестиционными условиями в России, не хотят замечать позитивные изменения в госуправлении и экономике. По его словам, бизнесмены «по старинке» выводят деньги за границу и в офшоры, вместо того чтобы вкладывать в развитие.

О том, как Антон Силуанов объясняет сокращение малого бизнеса, читайте в публикации “Ъ”.