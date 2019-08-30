Медведчук посетил в Москве двух украинских заключенных

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и сопредседатель партии Вадим Рабинович встретились в Москве с осужденными украинскими гражданами Станиславом Клыхом и Николаем Карпюком. «Наш приезд — это прежде всего гуманитарная акция»,— сказал господин Медведчук в эфире телеканала «112 Украина» (цитата по ТАСС).

Виктор Медведчук выразил надежду, что вскоре Карпюк и Клых вернутся на родину. «И вообще,— сказал он.— чем меньше на эту тему говоришь, тем быстрее люди будут дома».

Станислав Клых (осужден на 20 лет за убийство российских военных во время первой чеченской кампании). Николай Карпюк (получил на 22 с половиной года за убийство российских военных во время первой чеченской кампании).

Напомним, в СИЗО «Лефортово» в четверг были собраны три десятка граждан Украины, как уже осужденные за преступления в России, так и находящиеся под следствием за них. Осужденных, среди которых Роман Сущенко, Олег Сенцов и Евгений Панов, предполагается помиловать указом президента и выслать на родину, получив в обмен помилованных россиян.

Уголовное дело в отношении 24 украинских моряков может быть отправлено в эту страну для дальнейшего расследования вместе с его фигурантами.

Хотя официально о дате обмена объявлено не было, он ожидался сегодня. Ночью появилась информация о случившемся обмене. Позже СБУ и офис президента Украины это опровергли. В СБУ сообщили, что сегодня обмен уже не состоится.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Украинских моряков отправят сидеть на родину».